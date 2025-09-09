Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovao je ministra odbrane Sebastijana Lekornjua za novog premijera Francuske.

Lekornju je četvrti premijer u zemlji u poslednjih godinu dana.

Sebastijan Lekornju premijer Francuske.jpg
Sebastijan Lekornju Foto: Printskrin Youtube

Lekornju (39) je najmlađi ministar odbrane u istoriji Francuske i arhitekta velikog vojnog jačanja do 2030. godine.

Bivši konzervativac koji se 2017. pridružio Makronovom pokretu, obavljao je funkcije u lokalnim vlastima, na prekomorskim teritorijama, kao i tokom Makronove "velike debate" povodom protesta "žutih prsluka", gde je upravljao masovnim nezadovoljstvom kroz dijalog.

Ponudio je i razgovore o autonomiji tokom nemira na Gvadelupu 2021. godine.

Imenovanje posle političke krize

Lekornu, koji nasleđuje Fransoa Bajrua koji je smenjen u Narodnoj skupštini u ponedeljak, dobio je zadatak da „konsultuje političke snage predstavljene u parlamentu kako bi se usvojio državni budžet i postigli neophodni sporazumi za odluke u narednim mesecima“.

1 AP Thibault Camus.jpg
Fransoa Bajru Foto: Thibault Camus/AP

„Dela novog premijera biće vođena odbranom naše nezavisnosti i snage, služenjem francuskom narodu i političkom i institucionalnom stabilnošću za jedinstvo zemlje“, navodi se u saopštenju Jelisejske palate, dodajući da je „na tim osnovama moguće postići dogovor između političkih snaga, uz poštovanje uverenja svake od njih“.

Lekornu će predložiti vladu tek nakon razgovora sa parlamentarnim strankama. Njegovo ime se već neko vreme pominje kao moguće rešenje, a u poslednjih nekoliko sati u vestima se našla i predsednica Narodne skupštine Jael Braun-Pive.

Kurir.rs/Agencije

shutterstock_2137803847.jpg
shutterstock_2142921871.jpg
xxxx02-epa-christophe-petit-tesson.jpg
francuska.jpg
profimedia-0824979132.jpg