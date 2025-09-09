Slušaj vest

Sada je njegovih pet minuta konačno stiglo. Francuski predsednik Emanuel Makron, izabrao ga je za novog premijera Francuske.

S obzirom na to da je Fransoa Bajru svrgnut od strane poslanika u ponedeljak, diskretni ministar oružanih snaga ponovo je u centru pažnje.

Ko je novi premijer Francuske?

Sebastijan Lekornu, 39-godišnji političar, je jedini ministar koji je „preživeo“ u vladi otkako je predsednik Emanuel Makron prvi put izabran 2017. godine, preživljavajući brojne rekonstrukcije i vanredne izbore.

- Prilično se dobro snašao u Makronovom svetu - rekao je jedan zvaničnik parlamenta, kojem je kao i ostalima u ovoj priči data anonimnost kako bi govorili iskreno.

- Ima tu neku crtu preživljavanja - dodao je on.

Foto: Printskrin Youtube

Lojalan saveznik Emanuela Makrona

Tokom proteklih sedam godina, Lekornu je izgradio svoj imidž kao lojalan saveznik Makrona, razvijajući politički stil koji dobro odražava predsednikov – naročito po pitanju angažmana na lokalnom nivou. Pored svoje ministarske funkcije, Lekornu je i odbornik u svom rodnom okrugu u Normandiji, gde provodi većinu vikenda.

Ministar održava nizak javni profil, retko otkriva detalje iz privatnog života i ima ozbiljan javni nastup.

Više puta je negirao da ima ambicije da postane premijer – iako se uz njega kao kandidati pominju i njegov dugogodišnji prijatelj i saveznik, ministar pravde Žerald Darmanin, ministarka rada i zdravlja Ketrin Vautrin i ministar ekonomije Erik Lombard.

Vešt i lukav

Međutim, iza zatvorenih vrata, Lekornu je mnogo življi i u francuskim centrima moći ga široko smatraju veštim političkim operativcem.

- U debati mu možete postaviti isto pitanje tri puta – zna kako da ne odgovori kad ne želi, a da vam ipak ostavi utisak da vas pažljivo sluša - rekao je jedan senator iz opozicione stranke, opisujući ga kao „neverovatno veštog“.

Sa samo 19 godina, Lekornu je započeo svoju političku karijeru kao najmlađi parlamentarni asistent u Francuskoj.

Prvobitno član konzervativne stranke Les Républicains, radio je na tome da stekne poštovanje sa svih strana političkog spektra – od zadobijanja poverenja Emanuela i Brižit Makron, do organizovanja pomalo kontroverznih večera sa liderkom krajnje desnice Marine Le Pen.

Održavanje te šire prihvaćenosti olakšava činjenica da u Francuskoj postoji širok konsenzus o potrebi jačanja vojske i priprema za visokointenzivne sukobe.

Od kako je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, Lekornu koji je i sam rezervista u Nacionalnoj žandarmeriji postao je lice francuskog vojnog jačanja. Godine 2023. nadgledao je izglasavanje novog zakona o vojnom planiranju, kojim se predviđa 413 milijardi evra za odbranu u periodu od 2024. do 2030. godine.

Njegov pas Tiga slobodno trči po hodnicima Ministarstva odbrane.

Lekornu ima bliske veze sa svojim nemačkim kolegom Borisom Pistorijusom, još jednim ministrom odbrane koji je preživeo vanredne izbore.

Foto: Printskrin Youtube

Retko se eksponirao u javnosti

Ipak, dok se odlično snalazi u bilateralnim, ličnim odnosima, Lekornu je manje prisutan u multilateralnim okruženjima, uključujući sastanke EU o spoljnim poslovima i odbrani u Briselu, koje često preskače.

Prošle godine mu je bivši premijer Mišel Barnije navodno rekao da bi trebalo češće da se pojavljuje u evropskoj prestonici.

- Nije baš proevropski nastrojen u svom načinu razmišljanja - rekao je jedan industrijski zvaničnik.

Kao strastveni pobornik francuskog suvereniteta, Lekornu ponekad izražava sumnju prema institucijama EU, posebno prema Evropskoj komisiji. Često u govorima pominje osnivača Pete republike Šarla de Gola – kao i njegovog ministra odbrane, Pjera Mesmera.