Izrael je izveo niz preciznih udara na katarsku prestonicu Dohu, ciljajući, kako tvrdi, najviše rukovodstvo Hamasa.

Napad se dogodio neposredno pre 16 časova po lokalnom vremenu, kada se u gradu čulo nekoliko eksplozija. Dim je kuljao nad naseljem Katara, a stanovnici su rekli da su čuli najmanje pet glasnih detonacija.

Detalji napada

Snimci napada sa nadzornih kamera objavljeni su na društvenim mrežama, a prikazuju nekoliko eksplozija u stambenom kompleksu u ulici Vadi Ron, severno od centra Dohe, nedaleko od ambasada, škole i benzinske pumpe.

Hamas je potvrdio Al Džaziri da je njihova pregovaračka delegacija bila meta napadu tokom sastanka u Kataru, ali je organizacija kasnije saopštila da je rukovodstvo preživelo napad, iako je Al Arabija prvobitno objavila da je glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja ubijen u napadu.

Izvori su kasnije dodali da su Zaher Džabarin, Haled Mašal i Nizar Avadalah takođe bili meta napadu. Hamas je potvrdio Al Džaziri da je njihova pregovaračka delegacija bila meta napadu tokom sastanka u Kataru, ali je organizacija kasnije saopštila da je rukovodstvo preživelo napad.

Izraelska potvrda i reakcije međunarodne zajednice

Izraelska vojska i bezbednosna služba Šin Bet potvrdile su da su izvele „precizni udar na više rukovodstvo terorističke organizacije Hamas“, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je lično odobrio operaciju. „U podne sam okupio šefove bezbednosnih službi i odobrio hirurški precizan udar na lidere Hamasa“, rekao je Netanjahu. Dodao je da je reč o ispunjenju obećanja datog nakon masakra 7. oktobra.

Katar je oštro osudio napad, nazvavši ga grubim kršenjem međunarodnog prava i zadiranjem u nacionalni suverenitet. Snažne osude stigle su i iz drugih arapskih zemalja, a generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je da je to „grubo kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara“ i pozvao sve strane da rade na trajnom prekidu vatre.

Palestinski predsednik Mahmud Abas nazvao je izraelski napad „opasnom eskalacijom koja ugrožava bezbednost regiona i sveta“, dok je francuski predsednik Emanuel Makron rekao da je napad neprihvatljiv i upozorio da se rat ni pod kojim okolnostima ne sme proširiti na ceo region.

Američko učešće i posledice po region

Bela kuća je potvrdila da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa bila obaveštena o izraelskoj operaciji pre nego što je izvršena, što pokreće pitanja o nivou američkog učešća, s obzirom na to da je oko 10.000 američkih vojnika stacionirano u Kataru.

Napad na katarskom tlu dodatno je podigao tenzije na Bliskom istoku, a ostaje nejasno koliko je tačno lidera Hamasa pogođeno i kakve će biti posledice po pregovore o prekidu vatre u Gazi.