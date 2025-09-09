OVAKO JE POČEO BRUTALAN IZRAELSKI NAPAD NA KATAR: Dim kuljao nad naseljem, čulo se najmanje pet detonacija (VIDEO)
Izrael je izveo niz preciznih udara na katarsku prestonicu Dohu, ciljajući, kako tvrdi, najviše rukovodstvo Hamasa.
Napad se dogodio neposredno pre 16 časova po lokalnom vremenu, kada se u gradu čulo nekoliko eksplozija. Dim je kuljao nad naseljem Katara, a stanovnici su rekli da su čuli najmanje pet glasnih detonacija.
Detalji napada
Snimci napada sa nadzornih kamera objavljeni su na društvenim mrežama, a prikazuju nekoliko eksplozija u stambenom kompleksu u ulici Vadi Ron, severno od centra Dohe, nedaleko od ambasada, škole i benzinske pumpe.
Hamas je potvrdio Al Džaziri da je njihova pregovaračka delegacija bila meta napadu tokom sastanka u Kataru, ali je organizacija kasnije saopštila da je rukovodstvo preživelo napad, iako je Al Arabija prvobitno objavila da je glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja ubijen u napadu.
Izvori su kasnije dodali da su Zaher Džabarin, Haled Mašal i Nizar Avadalah takođe bili meta napadu. Hamas je potvrdio Al Džaziri da je njihova pregovaračka delegacija bila meta napadu tokom sastanka u Kataru, ali je organizacija kasnije saopštila da je rukovodstvo preživelo napad.
Izraelska potvrda i reakcije međunarodne zajednice
Izraelska vojska i bezbednosna služba Šin Bet potvrdile su da su izvele „precizni udar na više rukovodstvo terorističke organizacije Hamas“, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je lično odobrio operaciju. „U podne sam okupio šefove bezbednosnih službi i odobrio hirurški precizan udar na lidere Hamasa“, rekao je Netanjahu. Dodao je da je reč o ispunjenju obećanja datog nakon masakra 7. oktobra.
Katar je oštro osudio napad, nazvavši ga grubim kršenjem međunarodnog prava i zadiranjem u nacionalni suverenitet. Snažne osude stigle su i iz drugih arapskih zemalja, a generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je da je to „grubo kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara“ i pozvao sve strane da rade na trajnom prekidu vatre.
Palestinski predsednik Mahmud Abas nazvao je izraelski napad „opasnom eskalacijom koja ugrožava bezbednost regiona i sveta“, dok je francuski predsednik Emanuel Makron rekao da je napad neprihvatljiv i upozorio da se rat ni pod kojim okolnostima ne sme proširiti na ceo region.
Američko učešće i posledice po region
Bela kuća je potvrdila da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa bila obaveštena o izraelskoj operaciji pre nego što je izvršena, što pokreće pitanja o nivou američkog učešća, s obzirom na to da je oko 10.000 američkih vojnika stacionirano u Kataru.
Napad na katarskom tlu dodatno je podigao tenzije na Bliskom istoku, a ostaje nejasno koliko je tačno lidera Hamasa pogođeno i kakve će biti posledice po pregovore o prekidu vatre u Gazi.
Kurir.rs/Index/Agencije