Džejms Rubin, koji je na čelu tog centra do decembra prošle godine, opisao je potez nove administracije predsednika Donalda Trampa kao "jednostrani čin razoružanja" u informacionom ratu protiv Rusije i Kine.

O ovoj temi govorili su gosti "Usijanja": Branimir Đokić analitičar, Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu i Milovan Božinović diplomata i bivši ambasador u Nemačkoj.

Ratovi se dodatno degeniršu kroz hiperpropagandu

- U međuvremenu sa razvojem tehnologije je doveden u pitanje pojam prenosa informacija. Ratovi propagandom su sastavni, centralni deo savremenih sukoba. Tramp je jedan biznismen, njegove reči danas obesmišljavaju politiku. Vi ste danas zbog mnogo reči i podataka izgubili kompas jer ne znate šta se zapravo događa u svetu. Rekao bih da je taj veoma karakterističan govor Džejdi Vensa na neki način bio obračun sa takvom vrstom propagande i pokušaj da se stvari pojednostave i raščlane na delove koje su čoveku razumljive - kaže Božinović i dodaje:

- Mnogi se ratovi, koji su realni, degenerišu dodatno kroz hiperpropagandu i rekao bih da je to gubitnički put i da Amerika u tome neće učestvovati. Tramp je čak i sa Putinom našao način da tradicionalno razgovara. Ali neefikasne jer se Tramp zalaće svojim izjavama koje su političke nezrele. Ovo što Amerika radi sa medijima sad je veoma razumljivo. Možda ćemo se na taj način približiti istini.

Centar za borbu protiv dezinformacija se mora otvoriti i kod nas

Šahramanjan Obradović objašnjava da se različiti narativi informacija prožimaju različitim državama, te ističe da se vrše psihološke operacije:

- SAD i njeni građani su izgradili medijsku nacionalnu otpornost. Ukrajina je u poslednjih 4 godina toliko naučila o ratnoj propaganti i dezinformacijama. Ukrajina je naučila od najboljih i najvećih stručnjaka iz čitavog sveta, ne samo iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni su postali mnogo predvidivi. Njihova mašinerija jeste jaka, međutim, oni se bave psihološkim operacijama. Treba da se mi zapitamo kako mi stojimo - kaže Šahrimanjan Obradović i dodaje:

- Zato što vidimo da kada se vrše psihološke operacije, one ne utiču samo na narod i stanovništvo. One utiču i na donosioce odluka. Samim tim ja sam zagovornik toga da u našoj zemlji treba da se otvori upravo isti takav jedan centar za borbu protiv dezinformacija, gde će okupljati najbolje stručnjake. Informativni rat je prevazišao apsolutno sva moguća očekivanja. U jednom trenutku ga je Rusija dobijala u nekim zemljama, a u nekim ne. Oni imaju apsolutno jednu vrstu narativa i propagande za jedno stanovništvo, drugu vrstu narativa za drugi deo sveta.

Govor Džejdi Vensa u Minhenu

Govor potpredsednika Džejdi Vensa u Minhenu je imao indikacije da dolazi do opšteg slabljenja transatlanskog saveza. Dok su ovi sporazumi imali za cilj da stvore jedinstven pristup identifikaciji navodnih dezinformacija koje dolaze iz Rusije, Kine i Irana:

- Vens je govorio da zapadni svet mora da se ujedini, da osnovni principi ne trebaju da budu dezinformacije. On govori Evropljanima da moraju da izađu iz toga što rade, da batale multikulturalizam i da svet mora da se probudi kako bi mogao da opstane. Mask, Tramp - to su zapadni krstaši takozvani. Oni žele da obnove zapadni svet i zapadnohrišćansku kulturu - kaže Đokić i dodaje:

- To je njihov stav i to što oni ne žele da se bave dezinformacijama je u skladu sa američkom politikom, još od vremena Obame. Oni planiraju da završe brzo rat u Ukrajini jer ne žele više time da se bave. Žele da se drugi bave Rusijom i dezinformacijama, a da se Amerika bavi Kinom. Ne može Amerika da se bavi i Kinom i Rusijom u isto vreme, mora Evropa da se bavi sa nečim.

