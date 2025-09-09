Slušaj vest

Još jedna osoba je danas poginula u protestima u Nepalu, čime je ukupan broj porastao na 22, uključujući 19 ljudi koji su poginuli sinoć. Ovo su protesti kakvi do sada nisu viđeni u Nepalu, a na društvenim mrežama šire se snimci na kojima se navodno vide ministri koje rulja besno linčuje na ulicama.

Foto: Anup OJHA / AFP / Profimedia

Ključna pitanja i odgovori

Zašto ljudi protestuju?

Protesti su počeli nakon što je vlada prošle nedelje zabranila 26 platformi društvenih medija, uključujući WhatsApp, Instagram i Facebook, zbog toga što se nisu registrovale do roka.

Kritičari su optužili vladu da pokušava da uguši kampanju protiv korupcije. Zabrana je ukinuta u ponedeljak uveče, ali su demonstranti nastavili da izražavaju svoje duboko nezadovoljstvo vlastima.

Ko protestuje?

Ovo su protesti kakvi do sada nisu viđeni u Nepalu. Pokret predvodi Generacija Z, a taj termin je postao poklič.

Studenti koledža i univerziteta iz najvećih gradova Nepala – Katmandua, Pohare i Itaharija – pozvani su da se pridruže.

Koji su zahtevi i posledice?

Postoje dva ključna zahteva: ukidanje zabrane društvenih medija, što se već dogodilo, i kraj onome što demonstranti nazivaju „koruptivnim praksama“ od strane vlade.

Protesti protiv korupcije postali su nasilni u Katmanduu i drugim gradovima. Policija u prestonici je upotrebila silu, dok su demonstranti napali zgradu parlamenta i domove nekoliko visokih političara. Prema izveštajima, samo danas su ubijene najmanje tri osobe, čime je broj žrtava od početka nemira porastao na 22.

Premijerova žena živa spaljena

Supruga bivšeg premijera Nepala Džalanata Kanala poginula je nakon što je živa izgorela kada je njen dom zapaljen usred nasilnih antivladinih protesta, preneli su regionalni mediji.

Grupa demonstranata je navodno prisilno uvela Rabi Laksmi Čitrakar u rezidenciju pre nego što je zapalila kuću.

U kritičnom stanju prebačena je u bolnicu u Kirtipuru, ali povrede su bile fatalne.

Stotine ljudi pobeglo iz zatvora u Nepalu



Na dan obeležen nasilnim protestima, uključujući paljenje i vandalizam vladinih kancelarija, zvaničnici su potvrdili dva bekstva iz zatvora u zapadnom Nepalu.

Policija u okrugu Kaski saopštila je da je 773 zatvorenika pobeglo danas popodne nakon što su demonstranti Generacije Z ušli u zatvorski kompleks.

Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Odvojeno, policija u gradu Tulsipuru u nepalskom okrugu Dang izvestila je da je 127 zatvorenika pobeglo iz zatvora.

Lokalni mediji su izvestili o drugim bekstvima, ali ona još nisu potvrđena.



Načelnik nepalske vojske poziva demonstrante na dijalog

Načelnik nepalske vojske pozvao je demonstrante na dijalog kako bi pronašli rešenje za tekuću političku krizu u zemlji.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, general Ašok Radž Sigdel rekao je da je vojska posvećena očuvanju nacionalnog jedinstva i teritorijalnog integriteta.

Rekao je da su protesti do sada prouzrokovali veliku štetu i gubitak života i pozvao demonstrante na uzdržanost.

„Naša je kolektivna odgovornost da održavamo zakon i red, osiguramo nacionalno jedinstvo i sprečimo dalje gubitke života i imovine“, rekao je Sigdel.

Opisao je trenutnu situaciju u Nepalu kao „neugodnu“ i pozvao na smirenost.

Demonstranti upali u parlament

Stotine demonstranata upalo je u zgradu parlamenta Nepala u Katmanduu, dok se dim i dalje kulja iz jednog krila zgrade.

Motocikli kruže oko kompleksa parlamenta, neki nose iščupane biljke iz bašte i slike iznutra.

Demonstranti plešu i skandiraju slogane oko vatre na ulazu u zgradu, mnogi drže nepalske zastave.

Neki demonstranti su ušli u samu zgradu, gde su svi prozori razbijeni. Antivladine poruke su ispisane na spoljnim zidovima, koji su prekriveni grafitima.

Jedna od poruka glasi: „Ušli ste u pogrešnu borbu“, izveštava BBC.