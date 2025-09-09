Slušaj vest

Hamas je saopštio da je njegova pregovaračka delegacija preživela izraelski napad na katarsku prestonicu, tvrdeći da je Izrael pokušao da ubije njihove pregovarače.

„Potvrđujemo neuspeh neprijatelja da izvrši atentat na našu pregovaračku delegaciju“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da napad „nesumnjivo potvrđuje da Netanjahu i njegova vlada ne žele da postignu bilo kakav mirovni sporazum“.

„Smatramo da su Sjedinjene Američke Države suodgovorne za ovaj zločin, zbog kontinuirane podrške agresiji i okupacionim zločinima protiv našeg naroda“, saopštio je Hamas.

Napad Izraela na Katar, eksplozije u Dohi, gađano rukovodstvo Hamasa. Foto: Pritnscreen/X

Objavljena imena poginulih

U istom saopštenju, Hamas navodi da je u napadu poginulo još šest ljudi, koji nisu deo njihovog pregovaračkog tima. Prema saopštenju Hamasa, među poginulima je i sin glavnog pregovarača Halila el-Haje. Takođe su navedena imena žrtava:

Humam al-Haiia (Abu Iahia), sin Halila al-Haiia
Džihad Labad (Abu Bilal), direktor kancelarije Halila al Haje
Abdulah Abdul Vahid (Abu Kalil)
Moamen Hasuna (Abu Omar)
Ahmed el-Mameluk (Abu Malik)
Badr Saad Mohamed el Humaidi, pripadnik katarske unutrašnje bezbednosti sa činom kaplara

Hamas je prethodno objavio da je izraelski napad bio usmeren na njihovu pregovaračku delegaciju tokom sastanka u Kataru, dok je izraelska vojska potvrdila da je meta bio visoki rukovodilac Hamasa. Al Arabija je izvestio da je glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja ubijen, tvrdnju koju je Hamas sada negirao.

Kurir.rs/Agencije

