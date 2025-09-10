Slušaj vest

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski izjavio je da je istorija naučila Poljsku da smrtno ozbiljno shvata pretnje Rusije i da je zatvaranje poljske granice od 12. septembra zbog belorusko-ruskih vojnih vežbi "Zapad" signal Belorusiji da je preterala.

"Vojni manevri 'Zapad' iako se odvijaju redovno jesu pretnja jer se tu uvežbava vrlo agresivni scenario. Belorusija narušava poljski vazdušni prostor. Zatvaranje granice je dakle sugestija predsedniku Lukašenku da je preterao", kazao je Šikorski u razgovoru za poljsku privatnu televiziju TVN24.

Poljski ministar podsetio je da je 500 godina istorije naučilo Poljake da kada im Rusija preti to shvataju smrtno ozbiljno.

"Pre nego što je Rusija napala Gruziju, bile su vežbe. Pre nego što je napala Ukrajinu, vežbala je. Sada uvežbava invaziju na NATO, a uz to i upotrebu nuklearnog oružja. Mi smo za 500 godina naučili da kada nam Rusija preti, to nažalost moramo da shvatamo smrtno ozbiljno", rekao je Šikorski.

O raznim analizama da će Rusija biti spremna već možda 2027. godine da napadne neku od članica NATO Šikorski je rekao da Rusija, iako nije u stanju ni tokom 10 godina napora da osvoji Donbas u Ukrajini, nažalost ume efikasno da koristi dronove i rakete.

"Razne obaveštajne agencije imaju razne procene kada će Rusija biti spremna i kada će joj se zahteti da napadne. Zasada nije u stanju da osvoji Donbas ni nakon 10 godina. Medjutim, izgradila je vojnu industriju i kapacitete za dronove. A i njene rakete su nažalost efikasne, kako vidimo po napadima na Kijev i druge ukrajinske gradove", rekao je Šikorski.

Poljski ministar spoljnih poslova potvrdio je da je poljska Agencija za unutrašnju bezbednost uhapsila u ponedeljak jednog beloruskog agenta u saradnji sa obaveštajnim službama Rumunije i Češke, a uz to Poljska proteruje jednog beloruskog diplomatu.

"Odnosi sa Belorusijom nisu dobri zato što Belorusija hibridno napada našu granicu pokušajima da natera migrante da uđu u Poljsku i Evropsku uniju. To nas košta", rekao je Šikorski.

Poljska je odlučila da zatvori do daljnjeg granicu sa Belorusijom zbog redovnih vojnih vežbi "Zapad" u Belorusiji od 12. do 16. septembra, kada će ruski i beloruski vojnici u pograničju sa Poljskom simulirati napad na neuralgični koridor Suvalki koji povezuje Litvaniju i Poljsku i uvežbavati upotrebu nuklearnog oružja.

Poljske vlasti saopštile su da se granica zatvara u ponoć 11. septembra, a da će prelazi biti otvoreni, a železnički saobraćaj ponovo pušten onda kada više ne bude pretnje za Poljake.