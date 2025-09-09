Slušaj vest

Na brifingu u Beloj kući, portparolka Kerolajn Livit izjavila je da izraelski napad na Dohu, koji je pogodio kompleks u kojem su boravili visoki lideri Hamasa, „ne doprinosi izraelskim ili američkim ciljevima“.

Dodala je, međutim, da predsednik Donald Tramp i dalje veruje da je eliminacija Hamasa „vredan i legitiman cilj“.

Livit je naglasila da je Katar „bliski saveznik“ Sjedinjenih Država i da se Tramp „oseća veoma loše“ zbog lokacije napada. Dodala je da predsednik „aktivno i odlučno“ radi na postizanju mira.

Prema njenim rečima, nakon napada, Tramp je razgovarao i sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom i katarskim emirom.

Podsetimo se da je izraelski premijer Netanjahu prethodno potvrdio da je lično odobrio „hirurški precizan udar“ na lidere Hamasa u Dohi, a izraelska vojska i Šin Bet su objavili da je to bila zajednička operacija protiv „najvišeg rukovodstva“ te organizacije. Katar je oštro osudio napad, nazvavši ga grubim kršenjem međunarodnog prava, dok je Hamas saopštio da je njegova pregovaračka delegacija preživela, ali da je u napadu poginulo šest ljudi, uključujući sina glavnog pregovarača Halila el Haje.