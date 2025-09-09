Slušaj vest

Posle izraelskog napada u Dohi, koji je usmerio visoke zvaničnike Hamasa i izazvao burne međunarodne reakcije, izraelski premijer Benjamin Netanjahu još jednom je javno naglasio da je Hamas odgovoran za nastavak rata u Gazi.

Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da je „u podne okupio šefove izraelskih bezbednosnih službi i odobrio hirurški precizan udar na vođe Hamasa“, ističući da je to ispunjenje obećanja datog nakon masakra 7. oktobra 2023. „Na početku rata, Izrael je rekao da će uhvatiti one koji su počinili taj užas. Danas smo Izrael i ja ispunili to obećanje“, rekao je.

Poziv Palestincima da prihvate mirovni predlog

Takođe se obratio civilima u Gazi.

Foto: AP/Jehad Alshrafi

„Rat u Gazi može odmah da se završi ako Hamas prihvati predlog predsednika Trampa. Borite se za svoja prava i za svoju budućnost. Sklopite mir sa nama i prihvatite predlog predsednika Trampa“, rekao je izraelski premijer.

Hamas je u nedelju objavio da „pozdravlja neke ideje“ koje su došle iz SAD preko posrednika, u vezi sa sporazumom o prekidu vatre u Gazi.

„Upozorio sam Hamas na posledice. Ovo je moje poslednje upozorenje.“

Ranije tog dana, predsednik Tramp je napisao na Truth Social: „Svi žele da se taoci VRATE KUĆI. Svi žele da se ovaj rat završi! Izrael je prihvatio moje uslove. Vreme je da Hamas učini isto.“

„Upozorio sam Hamas na posledice neprihvatanja. Ovo je moje poslednje upozorenje, drugog neće biti!“, dodao je Tramp.