Izraelski vazdušni napad na lidere Hamasa u Dohi predstavlja kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Katara, saopštila je večeras Evropska unija, upozoravajući na rizike dalje eskalacije nasilja u regionu.

EU izražava solidarnost sa Katarom

„Izražavamo punu solidarnost sa vlastima i narodom Katara, strateškim partnerom Evropske unije“, rekao je Sjuu portparol šefice spoljne politike EU Kaje Kalas.

„Mora se izbeći bilo kakva eskalacija rata u Gazi – to nije ni u čijem interesu. Nastavićemo da podržavamo sve napore koji vode do prekida vatre u Gazi.“

Različite reakcije na napad

Katar, koji je delovao kao posrednik zajedno sa Egiptom u pregovorima o prekidu vatre u skoro dvogodišnjem ratu u Gazi, osudio je napad kao „kukavički“ i nazvao ga flagrantnim kršenjem međunarodnog prava.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je napad u Dohi bio „potpuno opravdan“ i da je naređen nakon napada u Jerusalimu u ponedeljak i gubitka četiri izraelska vojnika u Gazi.