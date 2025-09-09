Slušaj vest

Izrael je izvršio napad na rukovodstvo Hamasa u Dohi, rekao je izraelski izvor za CNN, pošto se u katarskoj prestonici čula eksplozija. Šest ljudi je poginulo u izraelskom napadu, a Hamas tvrdi da je njihov pregovarački tim preživeo.

Hamas je saopštio da je među poginulima sin glavnog pregovarača grupe, Halila Al-Haje, i pomoćnik vođe. Sam El-Haja je preživeo napad.

Lideri Hamasa godinama koriste katarsku prestonicu kao sedište van Gaze.

Oglasio se Tramp

Lider SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži "Truth" i pozvao Hamas da "odmah oslobodi sve taoce".

- Drago mi je da mogu da vas obavestim da je Elizabet Curkov, studentkinja Prinstona, čija je sestra američka državljanka, upravo puštena na slobodu od strane Kataib Hezbolaha, i da se sada nalazi u američkoj ambasadi u Iraku nakon višemesečnog mučenja. Uvek ću se boriti za PRAVDU i nikada neću odustati. HAMAS, OSLOBODITE TAOCE, ODMAH!- napisao je Tramp.

Posle ove objave, Tramp se ponovo oglasio, ali ovaj put o napadu Izraela na Katar.

- Jutros je administraciju Donalda Trampa obavestila vojska Sjedinjenih Američkih Država da Izrael napada Hamas, koji se, nažalost, nalazio u delu Dohe, glavnog grada Katara. To je bila odluka premijera Netanjahua, a ne moja odluka. Odmah sam naložio specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu da obavesti Katarce o predstojećem napadu, što je on i učinio, ali, nažalost, prekasno da bi se napad zaustavio. Katar smatram snažnim saveznikom i prijateljem SAD i veoma mi je žao zbog mesta gde se napad dogodio.

Razgovarao sam i sa premijerom Netanjahuom nakon napada. Premijer mi je rekao da želi mir. Verujem da ovaj nesrećni incident može poslužiti kao prilika za MIR - napisao je Tramp.