Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas da je oslobođena studentkinja Prinstona Elizabet Curkova koja je bila oteta u Iraku pre dve godine.

Tramp je objavio na mreži Truth Social da su pripadnici militantne grupe Kataib Hazbolah upravo oslobodili Curkovu i da se ona sada nalazi u američkoj ambasadi u Iraku.

"Uvek ću se boriti za pravdu i nikada neću odustati", poručio je Tramp, pozivajući Hamas da odmah oslobodi preostale taoce.

Curkova je izraelsko-ruska državljanka. Ona je verovatno ušla u Irak sa svojim ruskim pasošem, a putovala je u tu zemlju u okviru svojih doktorskih studija na Prinstonu.

Prethodno je putovala i u Irak i u druge arapske zemlje u regionu, preneo je Tajms of Izrael.