Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas da je oslobođena studentkinja Prinstona Elizabet Curkova koja je bila oteta u Iraku pre dve godine.

Tramp je objavio na mreži Truth Social da su pripadnici militantne grupe Kataib Hazbolah upravo oslobodili Curkovu i da se ona sada nalazi u američkoj ambasadi u Iraku.

"Uvek ću se boriti za pravdu i nikada neću odustati", poručio je Tramp, pozivajući Hamas da odmah oslobodi preostale taoce.

Curkova je izraelsko-ruska državljanka. Ona je verovatno ušla u Irak sa svojim ruskim pasošem, a putovala je u tu zemlju u okviru svojih doktorskih studija na Prinstonu.

Prethodno je putovala i u Irak i u druge arapske zemlje u regionu, preneo je Tajms of Izrael.

Kurir.rs/Tajms of Izrael/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP SE OGRADIO OD NAPADA IZRAELA NA KATAR: To nije moja odluka već premijera Netanjahua
tramp netanjahu.jpg
PlanetaOGLASILA SE BELA KUĆA: Tramp se oseća loše što je Izrael napao Hamas u Kataru
shutterstock_2612536561(1).jpg
PlanetaTRAMP ODOBRIO NAPAD IZRAELA NA DOHU? Katarski mediji bruje: ubijen lider Hamasa! (FOTO/VIDEO)
shutterstock_2612536561(1).jpg
PlanetaTRAMP SNIMLJEN SA PLAVOM TABLETOM U ZUBIMA! Šta je to progutao? Društvene mreže GORE, da li je okej sa zdravljem? OVO su opcije (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-09-09 105143.png