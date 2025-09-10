Slušaj vest

Premijer Nepala, K. P. Šarma Oli podneo je u utorak ostavku pošto su demonstranti na protestima koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, koja je ukinuta, zapalili njegovu kuću i zgradu parlamenta, javlja BBC pozivajući se na saopštenje premijerovog kabineta.

On je rekao da je to učinio kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize.

- Najmanje 22 osobe poginule - rekao je u utorak za "Si-En-En" dr Mohan Regmi, izvršni direktor bolnice za državnu službu u Katmanduu.

Nepal, himalajska zemlja sa 30 miliona stanovnika, poznat je po turbulentnoj politici i od kada je 2008. godine, nakon desetogodišnjeg građanskog rata, ukinuo 239 godina staru monarhiju i prešao na republiku, imao je više od 10 vlada.

Ipak, najnoviji protesti, koje predvode osobe uzrasta od 13 do 28 godina - poznate kao generacija Z - predstavljaju najgore nemire u Nepalu u poslednjim decenijama.

Neposredno posle ponoći, vojnici i teško naoružana policija mogli su se videti na nekim gradskim ulicama u Katmanduu, javlja "Njujork Tajms".

Snage su opkolile grupe demonstranata i, u nekim slučajevima, primorale ih da kleknu, sa rukama prekrštenim iza glave.

Nepalska vojska ima zastrašujuću reputaciju, a ljudi uglavnom ozbiljno shvataju naređenja vojnika. Tri sata ranije, nepalska vojska je objavila da šalje trupe da uspostave red.

Kurir.rs/Agencije

