U noći između ponedeljka i utorka središnju Grčku potresao je zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale, sa epicentrom kod grčkog ostrva Evija, približno 50 km severoistočno od Atine. Potres se vrlo jasno osetio i u Atini, a prema informacijama nadležnih službi, nema prijavljenih povreda ni većih materijalnih šteta. Službe civilne zaštite, vatrogasci i seizmolozi prate situaciju i nastavljaju proveru potencijalne ugroženosti objekata.

Kakvo je danas stanje na terenu u Eviji i okolini nakon serijer potresa, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrila je Ivana Simić Apostolu, novinarka koja se javila iz Grčke.

- Stanje je prilično stabilno, naknadnih potresa nije bilo. Sve se završilo one noći kada smo i mi ovde u Atini prilično osetili zemljotres - započela je.

Ivana kaže da ju je zemljotres probudio iz sna, te da je zbog njegovog intenziteta očekivala da će šteta nastala u gradu biti veća.

- Dobra vest je da nema veće štete, kao ni ljudskih žrtava i povreda. U Atini su bile prisutne dodatne snage koje su celu noć patrorirale i pratile situaciju.

Evija ne spada među najtrusnija područja Grčke, a Ivana je naglasila da su građani zato prilično zatečeni.

- Treba ostati u pripravnosti, ali ne bi trebalo da bude jačih zemljotresa.

