Slušaj vest

U noći između ponedeljka i utorka središnju Grčku potresao je zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale, sa epicentrom kod grčkog ostrva Evija, približno 50 km severoistočno od Atine. Potres se vrlo jasno osetio i u Atini, a prema informacijama nadležnih službi, nema prijavljenih povreda ni većih materijalnih šteta. Službe civilne zaštite, vatrogasci i seizmolozi prate situaciju i nastavljaju proveru potencijalne ugroženosti objekata.

Kakvo je danas stanje na terenu u Eviji i okolini nakon serijer potresa, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrila je Ivana Simić Apostolu, novinarka koja se javila iz Grčke.

Screenshot 2025-09-09 085157.png
Foto: screenshot X

- Stanje je prilično stabilno, naknadnih potresa nije bilo. Sve se završilo one noći kada smo i mi ovde u Atini prilično osetili zemljotres - započela je.

Ivana kaže da ju je zemljotres probudio iz sna, te da je zbog njegovog intenziteta očekivala da će šteta nastala u gradu biti veća.

- Dobra vest je da nema veće štete, kao ni ljudskih žrtava i povreda. U Atini su bile prisutne dodatne snage koje su celu noć patrorirale i pratile situaciju.

Evija ne spada među najtrusnija područja Grčke, a Ivana je naglasila da su građani zato prilično zatečeni.

- Treba ostati u pripravnosti, ali ne bi trebalo da bude jačih zemljotresa.

ATINA NAKON SINOĆNJEG ZEMLJOTRESA OD 5,2 STEPENA RIHTERA - Naša novinarka prenela situaciju: Epicentar na ostrvu punom turista, ali glavni grad nije pošteđen Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaSNIMCI SINOĆNJEG JAKOG ZEMLJOTRESA U GRČKOJ! U Atini ljudi skakali iz kreveta, a ovako su reagovali gosti u televizijskim emisijama tokom potresa (FOTO, VIDEO)
zemljotres skala copy.jpg
DruštvoČAK I DOŽIVOTNI ZATVOR ZA NEŠTO ŠTO SVI RADIMO U VOŽNJI - NOVA PRAVILA SAOBRAĆAJA! Planirate letovanje u septembru? U Grčkoj vam za ovo ode dozvola i 4.000 €
screenshot-11.jpg
EuroBasket 2025ADETOKUMBO ODVEO GRČKU U ČETVRTFINALE EUROBASKETA: Spanulisov tim eliminisao Izrael sa Evropskog prvenstva
Screenshot_459.jpg
DruštvoNa moru nas ućutkuju jer imamo decu: Ispovest majke četvoro dece u Grčkoj dira u srce: Srpska porodica doživela šok na letovanju
Očajna žena na letovanju
AKO STE TURISTA U GRČKOJ I DOBIJETE OVU PORUKU NA TELEFON, EVO ŠTA TREBA DA RADITE! Može biti situacija kada je potrebno da se obratite i našoj ambasadi Izvor: Kurir televizija