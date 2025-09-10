Slušaj vest

Džo Vilson, kongresmen Republikanske partije iz Južne Karoline i jedan od najvažnijih zvaničnika stranke američkog predsednika Donalda Trampa u Predstavničkom domu, oglasio se povodom upada više od deset ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske, članice NATO.

- Rusija napada NATO saveznika Poljsku iranskim dronovima Šahid manje od nedelju dana nakon što je predsednik Tramp ugostio (poljskog) predsednika (Karola) Navrockog u Beloj kući. Ovo je čin rata i mi smo zahvalni NATO saveznicima za brzi odgovor na kontinuiranu neisprovociranu agresiju ratnog zločinca (ruskog predsednika Vladimira) Putina na slobovne i produktivne nacije - napisao je Vilson na društvenoj mreži X.

On je imao poruku i i za Trampa.

- Pozivam predsednika Trampa da odgovori uvođenjem sankcija koje će dovesti do bankrota rusku ratnu mašineriju i opremiti Ukrajinu oružjem sposobnim da pogađa Rusiju. Putin više nije zadovoljan samo time što gubi u Ukrajini gde bombarduje majke i bebe, on sada direktno testira našu odlučnost na teritoriji NATO - naveo je Vilson, član Političkog komiteta republikanskih kongresmena i drugi po rangu među njima.

Republikanski kongresmen je dodao da je Putin kazao da "Rusija ne zna za granice".

- Slobodne i prosperitetne nacije će naučiti Rusiju šta su granice - zaključio je Vilson.

