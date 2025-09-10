"OVO JE ČIN RATA, NAUČIĆEMO RUSIJU GDE SU JOJ GRANICE" Trampov kongresmen hvali "brzi odgovor NATO na agresiju zločinca Putina", evo šta traži od Bele kuće!
Džo Vilson, kongresmen Republikanske partije iz Južne Karoline i jedan od najvažnijih zvaničnika stranke američkog predsednika Donalda Trampa u Predstavničkom domu, oglasio se povodom upada više od deset ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske, članice NATO.
- Rusija napada NATO saveznika Poljsku iranskim dronovima Šahid manje od nedelju dana nakon što je predsednik Tramp ugostio (poljskog) predsednika (Karola) Navrockog u Beloj kući. Ovo je čin rata i mi smo zahvalni NATO saveznicima za brzi odgovor na kontinuiranu neisprovociranu agresiju ratnog zločinca (ruskog predsednika Vladimira) Putina na slobovne i produktivne nacije - napisao je Vilson na društvenoj mreži X.
On je imao poruku i i za Trampa.
- Pozivam predsednika Trampa da odgovori uvođenjem sankcija koje će dovesti do bankrota rusku ratnu mašineriju i opremiti Ukrajinu oružjem sposobnim da pogađa Rusiju. Putin više nije zadovoljan samo time što gubi u Ukrajini gde bombarduje majke i bebe, on sada direktno testira našu odlučnost na teritoriji NATO - naveo je Vilson, član Političkog komiteta republikanskih kongresmena i drugi po rangu među njima.
- Slobodne i prosperitetne nacije će naučiti Rusiju šta su granice - zaključio je Vilson.
Poljska vojska je saopštila da je rano jutros oborila "ruske dronove", što je prvi put da je neka zemlja članica NATO dejstvovala direktno na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.
(Kurir.rs)