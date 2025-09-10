PAKLENA NOĆ U UKRAJINI, UDARI RAKETA I DRONOVA ŠIROM ZEMLJE! Zelenski objavio podatke o žrtvama, za UPAD U POLJSKU kaže da je izuzetno opasan presedan za Evropu
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da noćašnji ruski napadi raketama i dronovima na njegovu zemlju pokazuli da Moskva nastavlja da "pomera granice mogućeg".
BBC prenosi da je Zelenski kazao da je u "masovnim" ruskim vazdušnim udarima ubijena jedna osoba u Žitomirskoj oblasti i ranjeno troje ljudi u Voločisku, gde je pogođena krojačka radionica.
On je naveo da 15 ukrajinskih oblasti bilo meta ruskog napada tokom noći raznim naoružanjem uključujući "415 dronova različitih vrsta i više od 40 krstarećih i balističkih raketa".
- Moskva uvek pomera granice mogućeg i ako ne naiđe na snažnu reakciju, ostaje na tom novom nivou eskalacije - ocenio je Zelenski.
On je dodao da je "danas došlo do još jednog koraka u eskalaciji".
- Rusko-iranski Šahidi su delovali u vazdušnom prostoru Poljske, u vazdušnom prostoru NATO. To nije bio samo jedan Šahid koji bi mogao da bude nazvan nesrećnim slučajem, već najmanje osam udarnih dronova usmereno ka Poljskoj - naveo je predsednik Ukrajine.
On je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor nazvao "izuzetno opasnim presedanom za Evropu".
- Rusi moraju da osete posledice. Rusija mora da oseti da se rat ne može proširiti i da će morati da se okonča. Pauza u sankcijama je trajala predugo - kazao je Zelenski i dodao da je "potreban snažan odgovor" saveznika Ukrajine.
Poljska vojska je rano jutros saopštila da je oborila "ruske dronove", što je prvi put da je neka zemlja članica NATO dejstvovala direktno na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.
Džo Vilson, kongresmen Republikanske partije iz Južne Karoline i jedan od najvažnijih zvaničnika stranke američkog predsednika Donalda Trampa u Predstavničkom domu, kaže da je to "čin rata" i hvali brzu reakciju NATO u obaranju bespilotnih letelica.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)