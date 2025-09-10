Slušaj vest

- Najpre pokušavamo da normalizujemo situaciju. Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi - rekao je portparol vojske Radža Ram Basnet.

Nepalski mediji su preneli da se vrše pripreme za razgovore vlasti i demonstranata, ali više detalja za sada nije poznato, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Predsednik Nepala Ram Čandra Paudel pozvao je u utorak sve strane, uključujući i građane koji protestuju, da potraže mirno rešenje kroz dijalog za tekući pokret generacije Z.

Žena bivšeg premijera živa spaljena

Apel je usledio usred višednevnih nasilnih demonstracija u kojima je najmanje 21 osoba poginula, a stotine povređeno kada su snage bezbednosti otvorile vatru na demonstrante ispred Federalnog parlamenta.

Demonstranti su kasnije upali u ključne vladine institucije, uključujući i Kancelariju predsednika u Šital Nivasu, dok je supruga bivšeg premijera Nepala Džale Nat Kanale preminula nakon što je živa spaljena kada je njena kuća zapaljena.

Regionalni mediji su preneli da su tri policajca linčovana uprkos tome što su položili oružje nakon napada demonstranata.

Nepalska vojska je ranije javno pozvala građane, posebno mlade, da ostanu uzdržani i čuvaju istorijsko i kulturno nasleđe nacije tokom ovog perioda nemira.