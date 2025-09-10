Slušaj vest

Vatikan je potvrdio da će Karlo Akutis poznat kao "prvi svetac milenijalac", zvanično je kanonizovan. Karlo je preminuo od leukemije u 15. godini, a postao je poznat po svom posvećenom životu, dubokoj veri i sposobnosti da putem interneta širi hrišćanske vrednosti među mladima. Njegovo telo je do sada bilo izloženo u Asiziju, a proces kanonizacije privukao je ogromnu pažnju vernika širom sveta. Papa Franja odobrio je kanonizaciju nakon potvrde drugog čuda pripisanog Karlu, dok se očekuje odluka o relikvijama i daljem mestu čuvanja njegovog tela.

Šta je u životu Karla Akutisa posebno inspirisalo Vatikan i vernike širom sveta, tema je o kojoj je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio teolog Nebojša Lazić.

- Vatikan je poslednjih godina imao određenu agendu da se sve više okreće mladim ljudima. Karlo je rođen 1991. godine, 3. maja u Londonu i imao je zanimljiv život, ali vezan za računare. Sa tada blaženim Karlom mnogi su mogli da se poistovete, način na koji je i u čemu sahranjen bio je savremen, njegovi govori i pisanje na internetu su zabeleženi i koristio je internet kao sredstvo propovedanja - započeo je Lazić.

Karlo Akutis na svojim platformama opisivao je brojna euharistijska čuda.

- Jedno od tih čuda se nalazi u selu pored Subotice, gde je opisao da je u 18. veku čovek upao u bunar. Drugo čudo je bilo u okolini Splita, kada je pričao da je rimokatolički sveštenik posumnjao u telo i krv Hristovu, zatim mu se pojavila ta krv Hristova u oltaru koji je zazidao i tako je napravio čitavu mapu krvi. Tako je postao jako popularan još za vreme života. Akutna leukemija koja ga je odnela za praktično 15 dana stvorila je odjek još tada. Sam trg u Vatikanu je bio preplavljen mladim ljudima koji su želeli da vide svog vršnjaka, nekoga sa kim oni mogu da se poistovete, nekoga ko je govorio o veri na njima približan način - kaže Lazić.

Lazić je govorio o tome kako funkcioniše proces kanonizacije u katoličkoj crkvi, odnosno koji su uslovi potrebni da neko postane svetac.

- Proces kanonizacije u rimokatoličkoj crkvi je drugačiji od procesa kanonizacije u pravoslavnoj crkvi. Počinje od lokalne crkve unutar Vatikana, od lokalnog sveštenstva i prvo postoje određeni stepeni. Blaženstvo je prvi stepen, drugi stepen je proglašavanje svetosti. Zatim su potrebna dva čuda.

Otkrio je i da je uvođenje u svetost Karla Akutisa bilo ono na čemu je insistirao papa Franja.

- On ga je i pre doživljavao kao svetitelja, samo se čekalo drugo čudo da bi proces bio potpun. Sada je neophodno odlučiti gde će njegovo telo stajati.

