U svom pismu, Si Đinping je istakao da je struktura svetske ekonomije doživela duboke promene, pri čemu izazovi globalnog razvoja koegzistiraju sa prilikama. Kina će, kako je rekao, i dalje nesebično širiti visok nivo svoje otvorenosti ka svetu, aktivno usvajati međunarodne standarde u oblasti ekonomije i trgovine, te ubrati početnu fazu testiranja na platformama kao što su pilot zone slobodne trgovine i nacionalne demonstracione zone za inovacije i razvoj trgovine uslugama, čime će promovisati uredno otvaranje tržišta usluga.