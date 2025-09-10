Slušaj vest

Ursula fon der Lajen je u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu rekla da će biti obustavljena sva plaćanja Izraelu, ali je naglasila da se to ne odnosi na saradnju EU sa izraelskim civilnim društvom i sa memorijalnim centrom holokausta Jad Vašem.

Predsednica Evropske komisije je u prvom govoru o stanju Unije u svom drugom mandatu, rekla da će članice EU upoznati sa predlozima sa uvođenje sankcija ekstremnim članovima izraelske vlade i nasilnim izraelskim kolonistima na Zapadnoj obali, prenele su agencije.

Planirano je, prema njenim rečima, i da se članicama EU preporuči da suspenduju trgovinske sporazume koji su plod partnerskog ugovora EU sa Izraelom.

"Jasno mi je da će biti teško pridobiti većinu za takve mere", rekla je Fon der Lajen. Prema njenim rečima, za neke zemlje svaka od tih mera je preterana, dok za druge ne ide dovoljno daleko.

"Ipak, svi mi moramo da ispunimo svoju odogovornost - Parlament, Savet i Komisija", rekla je predsednica Komisije.

Fon der Lajen je najavil da će Komisija "sledećeg meseca formirati donatorsku grupu za Palestinu", čiji će zadatak delom biti i da se fokusira na posleratnu obnovu Gaze. Nagalsila je da su događaji u Gazi i patnja dece i porodica "pogodili u srce savest čovečanstva".

"Glad koja je izazvana ljudskom rukom nikada ne sme biti oružje u ratu. U ime dece, u ime humanosti, ovo mora da prestane", rekla je Fon der Lajen u Strazburu, uz aplauz evroposlanika. Ona u govoru nije navela visinu iznosa koji EU namerava da uskrati Izraelu.

Člnice Evropske unije duboko su podelejne oko toga kako odgovoriti na postupke Izraela i do sada nisu uspele da se usaglase oko mera koje su predložile institucije Unije u Briselu. Pojedine zemlje, koje predvodi Nemačka, do sada su, prema pisanju agencije dpa, odbijale bilo kakve sankcije protiv izraelskih zvaničnika.

Druge, kao na primer Španija, izrazile su duboko nerazumevanje za takvo odbijanje sankcija. Za usvajanje predloga Komisije u ovom slučaju je u Evropskom savetu potrebna kvalifikovana većina. Za predlog bi moralo da se izjasni najmanje 15 od 27 članica EU, u kojima ukupno živi najmanje 65 odsto stanovništva država koje učestvuju u izjašnjavanju.

Posle napada palestinskog ekstremnog Hamasa na jevrejska naselja na jugu Izraela, 7. oktobra 2023. godine, Izrael je pokrenuo vojnu odmazdu u kojoj je do sada u Gazi ubijeno 64.000 Palestinaca, a približno polovina žrtava su žene i deca. U izraelskoj ofanzivi su veliki delovi većih gradova potpuno razoreni, a unutar Gaze je raseljeno oko 90 odsto od ukupno dva miliona stanovnika.