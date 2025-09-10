Slušaj vest

Tusk je rekao i da je Poljska zatražila od NATO-a da primeni Član 4 Severnoatlantskog sporazuma u ​​vezi sa povredom vazdušnog prostora ove države dronovima, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

"Činjenica da su ovi dronovi, koji su predstavljali bezbednosnu pretnju, oboreni menja političku situaciju. Stoga su savezničke konsultacije imale oblik formalnog zahteva za aktiviranje Člana 4 NATO sporazuma", rekao je Tusk.

Šta je član 4 NATO pakta?

Član 4 Severnoatlantskog sporazuma precizira da će se "strane međusobno konsultovati" ako se zaključi da je ugrožen njihov "teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost".

Za razliku od člana 5, koji definiše zajedničku odbranu i obavezu da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, član 4 ne podrazumeva vojni odgovor, već pokretanje konsultacija unutar Saveza.

Da podsetimo, poljske vlasti su ranije jutros saopštile da su ruski dronovi ušli u poljski vazdušni prostor, a da je poljsko ratno vazduhoplovstvo upotrebilo oružje za obaranje.

Poljska vojska je saopštila da ulazak dronova u vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na Ukrajinu predstavlja ''čin agresije“ koji je ugrozio bezbednost javnosti i koji je zahtevao obaranje objekata, prenosi Rojters.

Premijer Poljske Donald Tusk rekao je da je Varšava obavestila generalnog sekretara NATO Marka Rutea o akcijama koje je Poljska preduzela protiv ruskih dronova.