Poljska vojska je saopštila da je oborila "ruske dronove", što je prvi put da je neka zemlja članica NATO dejstvovala direktno na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.

Prema najnovijim informacijama, jedan od ruskih dronova pogodio je stambenu zgradu u Poljskoj, nema povređenih.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ljuban Karan, bivši potpukovnik KOS-a, kao i profesor Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal.

Bjegović: Poljska ima prava da reaguje

Bjegović navodi da su u ovakvim akcijama greške uvek moguće, pa je objasnio:

- U tim akcijama greške su uvek moguće. Poljkska strana je izjavila da je 12 dronova ušlo u njihov prostor od ukupno 420 dronova. Ruska strana se oglasila da za takvu osudu prema njima nisu dobili adekvatan dokaz. Generalni konzul Ruske federacije je pozvan na konsultacije u Ministarstvu spoljnih poslova Poljske - kaže Bjegović.

On dodaje da je na stambenoj zgradi koja je bila pogođena nađena i olupina od dronova, pa kaže da se ovo može posmatrati kao provokacija zbog svega onoga što je Poljska strana radila:

- Poljska je davala pomoć i imala izjave gde su zadirali u bezbednost Rusije u negativnom smislu. Poslate su poruke osude za ono što se dešava u sukobu sa Ukrajinom i osudili samo rusku stranu - kaže Bjegović.

Bjegović ističe i da se kaže da su dronovi došli sa strane Belorusije, pa kaže i da se može govoriti o povredi vazduđnog prostora i teritorijalnog integriteta:

- Poljska ima prava da reaguje. Oni su pokrenuli član 4 i zatražili od NATO Alijanse njihovo mišljenje kako dalje postupiti u ovoj situaciji. Najbitnije je spustiti strasti i tenzije, sve ostalo bi dovelo do sukoba koji ne verujem da želi ni Poljska, ni Rusija. To je najbolje rešenje kako ne bi došlo do zaoštravanja odnosa. Sumnjam da Rusija ima pretenzije o Poljskoj - kaže Bjegović.

Karan: Evo zašto bi Rusija namerno poslala dronove

Na činjenicu da mnogi sumnjaju da se Rusija sprema da sukob proširi dalje od Ukrajine, Karan kaže:

- U ovom slučaju nema mnogo mudrovanja. Ima tri mogućnosti. Jedan je da su dronovi lansirani u Ukrajini, izgubili kontrolu i otišli na poljsku teritoriju. Druga je da su bile vežbe u Belorusiji i da je neko ko se obučava za upotrebu dronova pogrešio. To se dešava. Treća mogućnost je da je namerno urađeno od strane Rusije - kaže Karan.

Karan kaže da bi Rusija namerno ispalila dronove zato što kada nešto pređe poljsku granicu, aktiviraju se svi PVO radari.

- Najbitnije je gde se oni nalaze. Ta sredstva mogu da ugroze i rusku avijaciju i dronove. To se povremeno radi, i nama su to radili pred agresiju, ispitivali su naše PVO sisteme. Ako se avionima kreće u napad, zaobilaze se ti PVO sistemi - kaže Karan.

Karan kaže da je bitno da li je u pitanju bespilotna letelica ili dron, jer je dron naoružan, a letelica nije:

- Bitno je da li su sredstva bila naoružana, ili su u pitanju bile bespilotne letelice bez eksploziva - kaže Karan.

