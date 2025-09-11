Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji posetiće ove nedelje Austriju, Sloveniju i Poljsku, saopštile su kineske vlasti, dok poseta dolazi usred zastoja u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.
Planeta
VAŽNA POSETA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA KINE: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku
Slušaj vest
Vang Ji će od 12. do 16. septembra razgovarati sa svojim kolegama iz tih zemalja, rekao je novinarima portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian.
Poseta dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa intenziviranjem ruskih vazdušnih napada.
Vang Ji, šef diplomatije Kine Foto: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Vidi galeriju
Kina redovno poziva na mirovne pregovore i poštovanje teritorijalnog integriteta svih zemalja, uključujući i Ukrajinu.
Međutim, Kina nikada nije osudila Rusiju i ojačala je svoje trgovinske, diplomatske i vojne veze sa Moskvom.
Neki od ukrajinskih saveznika optužuju Kinu da pomaže ruskom susedu da zaobiđe zapadne sankcije.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši