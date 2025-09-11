Slušaj vest

Vang Ji će od 12. do 16. septembra razgovarati sa svojim kolegama iz tih zemalja, rekao je novinarima portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian.

Poseta dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa intenziviranjem ruskih vazdušnih napada.

Vang Ji, šef diplomatije Kine Foto: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Kina redovno poziva na mirovne pregovore i poštovanje teritorijalnog integriteta svih zemalja, uključujući i Ukrajinu.

Međutim, Kina nikada nije osudila Rusiju i ojačala je svoje trgovinske, diplomatske i vojne veze sa Moskvom.

Neki od ukrajinskih saveznika optužuju Kinu da pomaže ruskom susedu da zaobiđe zapadne sankcije.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaVang Ji za uspostavljanje više kanala dijaloga Kine i SAD
vest 31.07 slika.jpeg
PlanetaKINEZI ZABRINUTI, SMATRAJU DA BI CEO BLISKI ISTOK MOGAO DA SKLIZNE U PONOR: Vang Ji oštro poručuje: "Ne možemo da sedimo skrštenih ruku"
w-56746205-vang-ji.jpg
PlanetaKineski diplomatije odgovarao na pitanja u vezi sa kineskim spoljnopolitičkim pitanjima
微信图片_20250307163727.jpg
PlanetaTRAMPOVE MERE UPOREDIO SA "ZAKONOM DŽUNGLE": Šef kineske diplomatije optužio Ameriku da na "dobro odgovara zlom"- "Ponašaju se kao siledžije" (FOTO, VIDEO)
x EPA Andres Martinez Casares copy.jpg