Muškarac (37) je zaključao vrata automobila i jednostavno otišao.

Očevidac je obavestio policiju oko 14:30. Kada su policijski službenici stigli, pogledali su kroz zadnje staklo i videli dete (2) u gepeku.

Odmah su razbili prozor kako bi oslobodili dečaka.

Ubrzo nakon toga, roditelji deteta vratili su se do vozila. Prema policiji, otac je objasnio da je dete trebalo samo da spava i da je stavljeno u gepek "jer su hteli na kratko da odu u restoran", rekao je portparol policije Filip Haslinger za APA.

Kontaktirano je Odeljenje za zaštitu mladih (MA 11), a u prvom razgovoru roditelji su pokazali razumevanje: "Duboko su pogođeni i žele da sarađuju s nama", rekla je portparolka Ingrid Pešman za APA.

Konkretno, razvijen je plan podrške koji će sada regulisati dalju saradnju između vlasti i roditelja.

To uključuje, između ostalog, redovne posete domu, ali i razgovore u okviru savetovanja za roditeljstvo, te blisko praćenje okoline deteta. "Složili su se s tim", kaže Pešman.

Muškarac je već više puta prijavljivan - navodno se ponašao agresivno prema policajcima.