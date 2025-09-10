RODITELJI OSTAVILI DETE (2) U GEPEKU I OTIŠLI DA RUČAJU! Drama u BEČU, policajci prišli autu a onda ih je zatekla ZASTRAŠUJUĆA SCENA!
Muškarac (37) je zaključao vrata automobila i jednostavno otišao.
Očevidac je obavestio policiju oko 14:30. Kada su policijski službenici stigli, pogledali su kroz zadnje staklo i videli dete (2) u gepeku.
Odmah su razbili prozor kako bi oslobodili dečaka.
Ubrzo nakon toga, roditelji deteta vratili su se do vozila. Prema policiji, otac je objasnio da je dete trebalo samo da spava i da je stavljeno u gepek "jer su hteli na kratko da odu u restoran", rekao je portparol policije Filip Haslinger za APA.
Kontaktirano je Odeljenje za zaštitu mladih (MA 11), a u prvom razgovoru roditelji su pokazali razumevanje: "Duboko su pogođeni i žele da sarađuju s nama", rekla je portparolka Ingrid Pešman za APA.
Konkretno, razvijen je plan podrške koji će sada regulisati dalju saradnju između vlasti i roditelja.
To uključuje, između ostalog, redovne posete domu, ali i razgovore u okviru savetovanja za roditeljstvo, te blisko praćenje okoline deteta. "Složili su se s tim", kaže Pešman.
Muškarac je već više puta prijavljivan - navodno se ponašao agresivno prema policajcima.
Bečko javno tužilaštvo sada istražuje da li su roditelji počinili eventualna krivična dela.
