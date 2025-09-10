Slušaj vest

Ranije najavljeni protest je usledio dan nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron odredio dosadašnjeg ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera. 

Francuska Narodna skupština je u ponedeljak uveče izglasala nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua, što je pokrenulo novu političku krizu u zemlji.

