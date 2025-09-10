Demonstracije pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj potpuno su eskalirale, a na ulicama Pariza zabeleženi su jezivi prizori - policija bez milosti tuče demonstrante, ali i novinare
Planeta
POLICIJA BEZ MILOSTI TUČE NOVINARE I DEMONSTRANTE: Zastrašujuće scene iz Francuske obilaze svet! (VIDEO)
Ranije najavljeni protest je usledio dan nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron odredio dosadašnjeg ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera.
Francuska Narodna skupština je u ponedeljak uveče izglasala nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua, što je pokrenulo novu političku krizu u zemlji.
