Slušaj vest

NASA je objavila otkriće mikrobiološkog života na površini Marsa.

Novi administrator svemirske agencije, Šon Dafi, izjavio je da je uzorak koji je prikupio rover Perseverance proglašen "najsnažnijim dokazom postojanja života" na Marsu.

Konkretno, istraživači su ispitivali neobične mrlje i oblike nalik semenu u drevnim marsovskim stenama koje bi mogle ukazivati na postojanje sitnih oblika života u dalekoj prošlosti. 

Podsećamo, rover istražuje Crvenu planetu od 2021, a veruje se da je konferencija povezana sa analizon uzorka stene, nazvanog Sapphire Canyon, prikupljenog u julu 2024. u dolini Neretva (deo kratera Jezero).

Voda na Marsu

Pomenuti krater se smatra jednom od najvažnijih lokacija za istraživanje mogućih tragova života na Crvenoj planeti. Pre više milijardi godina, tuda je tekao rečni sistem, a voda, zajedno sa sedimentima, mogla je doneti organske materije.

Kurir.rs/Dejli mejl

Ne propustitePlanetaVELIKO OTKRIĆE ROVERA KJURIOSITI, DA LI JE REŠENA JEDNA OD NAJVAŽNIJIH MISTERIJA MARSA? NASA saopštila da je pronađena ozbiljna količina siderita!
mars.jpg
PlanetaMASK SE NE ZAUSTAVLJA! Hoće da kolonizuje Mars po svaku cenu! Lansiraće svoju NAJJAČU i NAJVEĆU raketu, visoku poput zgrade od 40 spratova!
x01 AP Jose Luis Magana.jpg
PlanetaNAJDUŽI PUT IZVAN PLANETE ZEMLJE Kako je rover veličine kolica za golf proveo više od decenije u svemiru: Neverovatna priča i još veća dostignuća (FOTO, VIDEO)
profimedia-0767363632.jpg
PlanetaZAPANJUJUĆE OTKRIĆE NAUČNIKA: Na Marsu ipak postoji život, šta se krije ispod leda? (FOTO/VIDEO)
mars.jpg