Slušaj vest

NASA je objavila otkriće mikrobiološkog života na površini Marsa.

Novi administrator svemirske agencije, Šon Dafi, izjavio je da je uzorak koji je prikupio rover Perseverance proglašen "najsnažnijim dokazom postojanja života" na Marsu.

Konkretno, istraživači su ispitivali neobične mrlje i oblike nalik semenu u drevnim marsovskim stenama koje bi mogle ukazivati na postojanje sitnih oblika života u dalekoj prošlosti.

Podsećamo, rover istražuje Crvenu planetu od 2021, a veruje se da je konferencija povezana sa analizon uzorka stene, nazvanog Sapphire Canyon, prikupljenog u julu 2024. u dolini Neretva (deo kratera Jezero).

Voda na Marsu

Pomenuti krater se smatra jednom od najvažnijih lokacija za istraživanje mogućih tragova života na Crvenoj planeti. Pre više milijardi godina, tuda je tekao rečni sistem, a voda, zajedno sa sedimentima, mogla je doneti organske materije.