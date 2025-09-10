Slušaj vest

Nepal i Francuska / dve zemlje udaljene hiljadama kilometara, ali sa sličnom slikom na ulicama. Nemiri, protesti i društvena nestabilnost. Raste broj stradalih i povređenih, a vlasti pozivaju na mir i dijalog. Ipak, demonstracije ne jenjavaju.

Vojska patrolira ulicama Katmandua posle dva dana nasilnih protesta u Nepalu. Na ulicama su buknuli krvavi obračuni demonstranata i policije, a nemiri su kulminirali paljenjem državnih institucija, sedišta političkih partija i kuća istaknutih političara. Supruga bivšeg premijera, preminula je nakon što je živa spaljena u svom porodičnom domu. Broj žrtava prešao je 20. Istovremeno, širom Nepala pobeglo je skoro 14.000 zatvorenika. Pregovori između vlasti i pobunjenika počeli su tokom dana, ali za sada nema rezultata.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Uticaj stranih sila na početak obojene revolucije

- Otkud takav krvav scenario, da li je to samo scenario iz domaćih mogućnosti ili tu ima stranog upliva gde u određenom smislu i ta aktulena vlast nije odgovarala, pre svega stranim intersima i ciljevima. Vrlo je moguće s obzirom na sve te akcije koje su izveli i mladi i studenti, mislim da ima dosta obrisa tog Zapadnog interesa - kaže prof. Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal.

Premijer i pojedini ministri podneli su ostavke, a policijski čas u zemlji i dalje traje. Nepal se dve decenije unazad bori sa političkom i ekonomskom krizom, a novo previranje eskaliralo je nakon što je vlast zabranila korišćenje društvenih mreža. Vlada nacionalnog jedinistva potencijalno je rešenje sukoba, kažu analitičari.

- Vidite razliku između Srbije i jedne države koja jeste u ekonomskim problemima. Tamo su proizvođači ovih obojenih revolucija lako našli načine da izazovu haos, nerede, pa eto i ubistva. Kod nas to ovde nije išlo, naš državni vrh je na vreme sve to video, i našao sasvim solidne načine odbrane od te obojene revolucije - kaže Ljuban Karan, bivši potpukovnik KOS-a.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

Desnica je rešenje krize u Francuskoj

Nemiri ne zaobilaze ni Francusku. Širom zemlje održavaju se masovni protesti. Demonstrantii su blokirali saobraćajnice, palili kontejnere i sukobili se sa policijom, a kako ističu to je tek početak. Uhapšeno je više od 300 osoba, a na meti se našla i zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija je upotrebila vodeni top i suzavac. U međuvremenu, novi premijer Sebastijan Lekorni preuzeo je dužnost i istakao da će njegova vlada preuzeti odgovornost i biti drugačija od svake prethodne.

Naši sagovornici ističu da se predsedniku Makronu ozbiljno drma tron, a desnicu vide kao moguće rešenje političkog vakuuma.

- Mislim da će aktuelni predsednik Makron podneti veliku odgovornost u negativnom smislu, jer je upravo on briao takav sastav ili takve predsednike vlada. Desnica će dobiti jako uzlaznu putanju - zaključuje Bjegović.

U Francuskoj se protesti održavaju na više od 80 lokacija, a uključili su se i učenici srednjih škola. Na ulicama je i oko 80.000 policajaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su njamnje četiri policajca povređena u okršajima sa demonstrantima.

