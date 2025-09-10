Više od 500 pritvorenika je u bekstvu nakon što su policijske kancelarije napadnute i zapaljene.
Drama u Nepalu
ROBIJAŠI ISKORISTILI HAOS U NEPALU: Iz zatvora širom zemlje pobeglo oko 14.000 zatvorenika
Slušaj vest
Iz zatvora širom Nepala pobegao je 13.571 zatvorenik, javlja Nepal njuz.
Više od 500 pritvorenika je u bekstvu nakon što su policijske kancelarije napadnute i zapaljene.
Prema podacima iz policijskih stanica, pobegli su zatvorenici iz zatvora u Nakhuu, Džumki, Kailaliju, Dadelduri, Sinduliju, Rautahatu i drugim mestima.
Kako je izjavio portparol Centralne policije Binod Gimire, u toku je potraga za beguncima. Organizator bombaškog napada u Džanakpuru, Sandžaj Sah i drugi su pobegli iz zatvora Nakhu.
Predsednik Nacionalne nezavisne stranke Ravi Lamičane, koji se nalazio u Nakhuu, pušten je iz zatvora.ž
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
Komentariši