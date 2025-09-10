Slušaj vest

Ukrajinska vojska ne namerava da preda teritorije Donbasa Rusiji, a ruska vojska, nije sposobna da povrati ove teritorije od Ukrajine, kaže predsednik Ukrajine.Volodimir Zelenski u intervjuu za ABC News.

Putinovo obećanje da će ruske snage do kraja godine preuzeti kontrolu nad preostalom teritorijom Donbasa, koje je navodno dao Stivu Vitkofu, specijalnom izaslaniku Donalda Trampa, nemoguće je ispuniti, kaže Zelenski i samouvereno tvrdi- Osvajanje Donbasa trajaće godinama i koštaće života milione ruskih vojnika, koje će zadržavati ukrajinska vojska. Ideja o stvaranju takozvane tampon zone u Ukrajini je velika greška. Zapadni saveznici nisu slušali moje argumente.

Već imamo tampon zonu. Pokušao sam da objasnim. Imamo linije dronova, zonu smrti od 10 do 20 kilometara. Različita mesta, različite tačke između nas. Dakle, svaki tenk, ili oklopno vozilo, ili motocikl, ili bilo šta što dođe ovde u zonu od 10 kilometara, sve je spaljeno, sve je uništeno dronovima.

Mađarski premijer Viktor Orban ponovo izazvao pažnju evropske javnosti nakon što je u razgovoru za Magyar Nemzet izjavio da pregovori oko takozvanih bezbednosnih garancija za Ukrajinu u praksi znače njenu podelu. Prema Orbanu, ishod će biti tri zone – ruska, demilitarizovana i zapadna.

”Koalicija voljnih” ima druge planove

A Generalštab Oružanih snaga Ukrajine povlači rezerviste iz Sumske oblasti radi njihovog prebacivanja u Kupjansk. Ovo je objavio Telegram kanal „Legitimni“ pozivajući se na izvore. Situacija u Harkovskoj oblasti postaje previše komplikovana.

Zapadni vojni analitičari tvrde da se ruske oružane snage spremaju da forsiraju reku Oskol, istovremeno vršeći pritisak na neprijateljske položaje sa severa.

To bi mogao biti razlog usporavanja tempa napredovanja u zapadnom i severozapadnom pravcu, gde su prethodno eliminisani veliki utvrđeni rejoni ukrajinskih oružanih snaga. Snage se, očigledno, preraspodeljuju kako bi se rešio zadatak većih razmera.

U Donbasu, uprkos opasnosti od formiranja obruča, Ukrajinska komanda je odlučila da brani Konstantinovku, da je pretvori u novi Bahmut ili Časiv Jar.

Konstantinovka ima strateški važan geografski položaj. U samom gradu se gradi ešalonska odbrana, zgrade se pretvaraju u vatrene tačke, blokiraju se ulice itd. A oko grada, nekoliko linija odbrambenih utvrđenja, uključujući nekoliko redova bodljikave žice, kao i protivtenkovski rov.

Rat će biti plaćen krvlju i jedne i druge strane, a „koalicija voljnih“, se sprema, da kad dođe trenutak „elegantno preuzme“ veći deo Ukrajine.