Jedna od najtežih političkih i društvenih kriza u novijoj istoriji zemlje

Nepal, himalajska zemlja od 30 miliona stanovnika, suočava se s jednom od najtežih političkih i društvenih kriza u novijoj istoriji.

Glavni grad Katmandu, do ponedeljka poprište nasilnih protesta i sukoba, danas je pod budnim okom vojske koja patrolira ulicama u pokušaju da uspostavi red nakon dvodnevnih nemira.

Protesti, prvobitno izazvani vladinom odlukom o zabrani društvenih mreža, brzo su eskalirali u izraz šireg nezadovoljstva korupcijom političke elite, kulminirajući ostavkom premijera K.P. Šarme Olija i tragičnim gubicima života. Dok se zemlja bori s posledicama ovih događaja, pitanje budućnosti ostaje neizvesno, ali pozivi na dijalog i mir nude tračak nade za stabilizaciju.

Od zabrane društvenih mreža do narodnog bunta

Protesti koji su potresli Nepal započeli su prošle nedelje, kada je vlada donela odluku da zabrani 26 platformi društvenih mreža, uključujući Facebook, Instagram, WhatsApp i YouTube. Ova odluka, doživljena kao pokušaj gušenja slobode izražavanja, izazvala je burnu reakciju javnosti, posebno među mlađom generacijom. Pokret "nepo kid" (dete nepotizma), koji je u prethodnim nedeljama postao viralan na društvenim mrežama, dodatno je podstakao bes građana. Ovaj pokret je izložio raskošan životni stil dece političkih elita i ukazao na duboko ukorenjenu korupciju u političkom sistemu, što je dodatno podgrejalo tenzije.

Iako je vlada brzo povukla zabranu društvenih mreža u ponedeljak uveče, to nije zaustavilo talas protesta. Demonstracije su se proširile, a mladi demonstranti, koji sebe nazivaju "generacija Z", izašli su na ulice zahtevajući odgovornost, transparentnost i kraj korupcije.

Međutim, ono što je započelo kao mirni protesti brzo je eskaliralo u nasilje. Snage bezbednosti su u ponedeljak brutalno reagovale na demonstrante ispred Federalnog parlamenta, što je rezultiralo smrću najmanje 21 osobe i povredama stotina ljudi. Demonstranti su uzvratili napadima na javne zgrade, uključujući zgradu parlamenta i rezidenciju premijera u ostavci, dok je u tragičnom incidentu supruga bivšeg premijera Džale Nat Kanale živa spaljena nakon podmetanja požara u njenom domu. Ulice Katmandua postale su poprište haosa, s uništenim vozilima, zapaljenim prodavnicama i barikadama od raznog materijala.

Vojska i pozivi na mir

U pokušaju da se situacija stavi pod kontrolu, nepalska vojska je preuzela ulogu čuvara reda, uvela policijski čas i započela patrole ulicama Katmandua. Prema izveštajima, situacija u prestonici je trenutno mirna, ali tenzije i dalje tinjaju.

Portparol vojske Radža Ram Basnet izjavio je da su snage bezbednosti posvećene zaštiti života i imovine građana, dok su lokalni mediji preneli da je oko 25 osoba privedeno na obodu grada zbog pokušaja izazivanja incidenata.

Vojska je takođe upozorila na prisustvo "oportunističkih infiltratora" i "anarhističkih grupa" koje su, prema njihovim tvrdnjama, iskoristile proteste za pljačku i uništavanje imovine.

U međuvremenu, grupe mladih koje predvode proteste ogradile su se od nasilja, naglašavajući da je njihov pokret nenasilan i usmeren na mirno građansko angažovanje. U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, generacija Z je istakla da volontira na terenu kako bi zaštitila građane i javnu imovinu, te pozvala na nastavak dijaloga umesto daljih sukoba.