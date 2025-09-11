Slušaj vest

Bivši vršilac dužnosti direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Brajan Driskol i još dva bivša visoka zvaničnika, koji su prošlog meseca otpušteni, tužili su administraciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, preneo je Rojters.

Kako se navodi, oni tvrde da su otpušteni u "kampanji odmazde", usmerenu na zvaničnike koji su smatrani nedovoljno lojalnim, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

U tužbi se navodi da je direktor FBI Keš Patel rekao da mu je naređeno da otpusti svakoga ko je radio na krivičnoj istrazi protiv Trampa.

"FBI je pokušao da zatvori predsednika i on to nije zaboravio", rekao je Patel Driskolu, piše u tužbi.

Stiv Džensen, bivši pomoćnik direktora terenske kancelarije u Vašingtonu, i Spenser Evans, bivši visoki zvaničnik terenske kancelarije u Las Vegasu, takođe su tužioci u tužbi.

Ne propustiteInfoBizDONALD TRAMP PONOVO POVEĆAVA CARINE: Sada zatražio samo jedno od Evropske unije - na udaru čak tri zemlje?!
Donald Tramp
Planeta"OVO JE ČIN RATA, NAUČIĆEMO RUSIJU GDE SU JOJ GRANICE" Trampov kongresmen hvali "brzi odgovor NATO na agresiju zločinca Putina", evo šta traži od Bele kuće!
Joe Wilson congress
PlanetaTRAMP SE OGRADIO OD NAPADA IZRAELA NA KATAR: To nije moja odluka već premijera Netanjahua
tramp netanjahu.jpg
PlanetaOGLASILA SE BELA KUĆA: Tramp se oseća loše što je Izrael napao Hamas u Kataru
shutterstock_2612536561(1).jpg