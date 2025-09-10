Slušaj vest

Plamen nezadovoljstva zahvatio je Nepal. Ono što je počelo kao zabrana društvenih mreža u ovoj azijskoj zemlji, pretvorilo se u najveću krizu u ovoj državi od ukidanja monarhije. Na ulicama Katmandua više nije samo bunt mladih demonstranata – ovo je postala borba na život i smrt, kako bi se smenio aktuelan režim.

Policija je palicama, vodenim topovima, gumenim mecima pokušala da smiri situaciju, ali bezuspešno. Na udaru su palata predsednika, rezidencija premijera, parlament i sve institucije su zapaljene i gore. Zapaljena je kuća bivšeg premijera, a u požaru je izgorela njegova supruga. Trenutni premijer Sharma Oli je podneo ostavku, ali demonstrante to nije smirilo. I među njima ima žrtava, stradala su najmanje 24 demonstranata, trenutno vojska pokušava da uspostavi kontrolu, a izbori nisu raspisani.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Dragan Vujičić, novinar i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Foto: Kurir Televizija

Preko društvenih mreža se poziva se na obojene revolucije

- O Nepalu ne znamo nešto mnogo, a mogu da razumem zašto su ukinuli društvene mreže. Revolucija se i kod nas obavlja preko digitalne infrastrukture. Ni mi nemamo kontrolu nad tim društvenim mrežama. Ovo su pozivi na nasilje. Razlika između nas i njih je ta što su oni uspeli da spale kuću bivšeg premijera, to kod nas nisu uspeli ali videli ste šta su radili - kaže Vujičić i dodaje:

- Do 80% svih botova su veštačka intaligencija, to je poplava laži i deskripcije. Tehnologija je ista i kod nas i princip rada. Iste su grupe ljudi globalnog sveta koji imaju iste ciljeve. Raspuštanje USAID-a se nije dogodilo da bi Amerikanci smanjili svoju meku moć, već zato što se to sada radi argoritmima - kaže Vujičić.

Obradović ističe da su u ovim delovima zemlje brutalni sukobi česti:

- Ovo je samo dokaz da kada gušite društvo, nezadovoljstvo će proizvesti ubistva. Nije potreban nikakav Ištar za to, već samo vojska. Tamo je 23% siromaštva, omladina je visoko nezaposlena, korupcija je ogromna. Kada u sistemu bezbednosti sazri potreba da se nešto menja, dolazi do brutalnosti po čemu je Azija i poznata. Prosečni indijski neredi imaju po 100 mrtvih ljudi. Tu nema nikakvih obojenih revolucija, narod je nezadovoljan, život se ne ceni - ispričao je Obradović.

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

Istorija Nepala kao protektorata Britanije

- Evropske kolonijalne sile su posle geografskih otkrića zaposele indijski potkontinent i to Portugalija, Francuska i Britanija a onda su se borile. Najveći sukob e bio sedmogodišnji rat između Francuske i Velike Britanije 1756. i 1783. godine. Britanija je ratove dobila i onda je uzela Francuske posede u Indiji, sem šest gradova koje je Francuska zadržala. Slično je bilo i sa Portugalijom, a Holanđane su potpuno izbacili. Nepalu su nametnuli protektorat - kaže Petrović i dodaje:

- On je bio protektorat Britanije. Što se tiče Tibeta, Avganistana - to je bila zona sudara sa ruskim carstvom, a Sijama sa francuskim. Nepal nikad nije bio kolonija kao što je bio Indijski kontinet - to je bila relativno mala teritorija ispod Himalaja koja nije bila kolonija. Pošto postoji širi spor između Indije i Kine, mislim da je i ta zona verovatno uključena u interesne zone Indije odnosno Kine. Kolege greše u jednoj stvari. Sada govore da zapadni centri svuda utiču. To je matrica po kojoj idu. Ako je to tako, šta je onda sa Francuskom.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Nepal ide ka vojnoj hunti

Obradović naglašava da je ovo odličan prikaz prevrata iznutra jedne države:

- Kao neko ko se bavi praćenjem i analizom kriza, meni ovo izgleda da Nepal ide ka vojnoj hunti. Hunta kada hoće da prigrabi vlast, onda se obavezno servira na ulici krv i nered, kako bi ljudi rekli da je dobro došao bilo ko samo da se zavede red i tako izgleda prevrat iznutra. Snage bezbednosti puste da političari budu jaka meta za odstrel. Ljudi se prepuste rulji - kaže Obradović i dodaje:

- Snage bezbednosti nisu želeli da spreče paljenje institucija, jer da su sprečile sada bi imali mrtve demonstrante i niko ne bi smeo da pređe prag stićene institucije. Džabe što je premijer podneo ostavku, ne bi me čudilo da za pet dana završi i on na nekoj lomači. Mladi ljudi se dočepali ministara i dave ih u reci - to tako ne biva i niakda nije bivalo. Kada se hunta dovodi na vlast, onda imate ovakav scenario. Ovo pokazuje unutrašnje nezadovoljstvo.

