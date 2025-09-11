Slušaj vest

Andrej Babiš, bivši premijer Češke, a od oktobra možda i budući, povodom upada ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske je izjavio da bi Češka naravno pomogla Poljskoj da je on na funkciji i ako bi se aktivirala kolektivna odbrana NATO.

"Jasno je da bi u skladu sa Članom 5 Sporazuma NATO Češka pomogla Poljskoj. Tu nema nikakvog spora. Ja sam naravno odmah podržao Poljsku i, da sam premijer, odmah bih razgovarao sa poljskim premijerom", kazao je danas Babiš na predizbornom mitingu u Pardubicama na istoku Češke.

Babiš kome sve ankete pred oktobarske parlamentarne izbore daju nadu da će se posle četiri godine u opoziciji vratiti na čelo češke vlade, izjavio je, međutim, da sigurno ne bi poslao češke vojnike u rat i da ne bi poštovao obaveze iz Člana 5 o kolektivnoj odbrani NATO.

Bivši češki premijer na koga mnogi gledaju kao na bliskog saveznika mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog premijera Roberta Fica u vezi s pomoći Ukrajini i stavovima prema Rusiji, izjavio je da on, iako još nema dovoljno informacija, smatra da se ne sme potceniti upad ruskih dronova u Poljsku.

"NATO na to mora da reaguje", kazao je Babiš.

Kako se i očekivalo, ceo češki državni vrh je izrazio solidarnost s Poljskom uz upozorenje da najnoviji potez Rusije pokazuje koliko eskalira ruska agresija i koliko se sve više tiče i gradjana Češke.

"Češka, naši susedi, Evropa nisu bezbedni. Ne možemo da se pravimo da nas se taj rat ne tiče", kazao je predsednik Češke Petr Pavel.

Češki premijer Petr Fijala ponudio je Poljskoj pomoć u slučaju potrebe da brani granice Poljske, a češke političare, pre svega radikalne nacionaliste i radikalnu komunističku levicu optužio da služe interesima Rusije kada odbijaju jačanje češke odbrane.

"To nije politički stav, to je služenje ruskoj propagandi kojoj ne smemo da dozvolimo da pobedi kod nas. Političke snage u Češkoj koje ne osude napad Rusije, služe njenim interesima", kazao je premijer posle sednice Vlade.

Petr Fijala je pozvao Čehe da ne veruju ekstremistima koji tvrde da Rusija želi mir.