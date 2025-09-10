Slušaj vest

Izveštaji sa terena govore da su ukrajinske jedinice u teškom stanju da će ruske snage uskoro preći reku Oskol i probiti njihovu odbranu u Kupjansku.

Postoji strah od mogućeg okruženja, ali i od zarobljavanja. Dopisnici sa bojišta navode da neprekidne napade artiljerijom i bombardovanje teškim bombama izazivaju ekstremni stres kod ukrajinskih snaga.

Ovaj konstantan pritisak navodito dovodi do toga da jedinice, u uslovima loše vidljivosti i komunikacije, mešaju susedne ukrajinske formacije sa ruskim jurišnim grupama.

Neprijatelj prelazi reku

Strah od ruskog proboja primorava ukrajinske snage da se upuštaju u incidente međusobne vatre. Tako se, prema pojedinim izvorima, pre nekoliko sati dogodio incident kada je veliki ukrajinski odred ušao u pozadinu sopstvenih trupa.

Događaj se odigrao u mraku nedaleko od autobuske stanice u Kupjansku, u oblasti ulice Himušina. „Vod koji se niotkuda pojavio jurišao je ka položajima ukrajinskih snaga iz pozadine. Delovali su aktivno i samouvereno“, piše Telegram kanal „Kupjansk Naš“.

Prema ovim izveštajima, ukrajinski odred je pogrešno identifikovan kao ruski desant koji je prešao reku. Protiv njih je otvorena jaka vatra, na što su oni uzvratili vatrom iz mitraljeza velikog kalibra.

Bitka je navodno trajala dugo pre nego što je komanda uspela da utvrdi da se radi o sukobu dveju sopstvenih jedinica. Kako se ispostavilo, u pitanju su bile rezerve koje su dolazile iz pozadine na rotaciju, a koje su posle sukoba pretrpele znatne gubitke.

Elektronsko ratovanje

Ukrajinski izvori za ovaj incident krive rusku stranu. Prema njihovim tvrdnjama, ruske snage koriste sisteme za elektronsko ratovanje koji začepljuju sve komunikacione kanale i ometaju koordinaciju između jedinica.

Ovo remetinje komunikacije predstavlja ključni faktor u nastalom haosu i pogrešnoj identifikaciji, prema ukrajinskoj perspektivi.

Spekulacije o prelasku Oskola

Strateški značaj Kupjanska leži u njegovom položaju na obe obale reke Oskol. Svaki napad na grad podrazumevao bi njeno forsiranje. Stručnjaci se raspravljaju o tome gde bi se tačno takav manevar mogao dogoditi: unutar gradskih granica ili nizvodno, gde je reka uža i manje branjena.

Analitičari publikacije „Vojna hronika“ napominju da ruske snage imaju iskustvo u forsiranju vodenih prepreka, poput reka Severski Donec i Bahmutka.

„U slučaju uspešnog prelaska preko Oskola“, piše Vojna hronika, „situacija u kupjanskom pravcu mogla bi se radikalno promeniti, a oslobođenje grada bi se znatno ubrzalo.“

Rusko napredovanje: Kontrola ključnih ruta

Prema izjavama ruskih vojnih izvora, poput stručnjaka Andreja Maročka, ruske jurišne jedinice nastavljaju da napreduju u gradu. Nakon prodora u južnom pravcu, zauzeti su novi položaji koji omogućavaju kontrolu vatrom nad deonicom autoputa dužine 1,5 kilometar duž Svatovske ulice. Ova saobraćajnica je bila vitalna za logistiku ukrajinskih snaga u gradu.

Takođe, navode se proširenje kontrole u oblasti lokalnog istorijskog muzeja i zgrade okružne administracije. Trenutne operacije uključuju čišćenje zauzete teritorije i proveru podruma zbog mogućeg prisustva preostalih ukrajinskih boraca.

Pritisak raste

Uspostavljanje kontrole nad delom logističke rute značajno komplikuje položaj ukrajinske vojske u Kupjansku. Ovo ukazuje na rastući pritisak ruskih snaga na ovom ključnom delu fronta. Kijev nastavlja da pokušava da stabilizuje situaciju prebacivanjem rezervi, ali, prema ruskim izveštajima, više nije u stanju da zaustavi napredovanje. Situacija ostaje dinamična i napeta.