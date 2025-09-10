Slušaj vest

Raspoređeno je čak 80.000 policajaca kako bi uklonili blokadere i održali javni red i mir, a samo u Parizu je uhapšeno 300 ljudi uz scene brutalnosti. Koji su razlozi za ove nemire, kakvo je postupanje policije i na šta su huligani spremni?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Dragan Vujičić, novinar i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

Dve sistemske i dve nesistemske stranke Francuske

- Ozbiljni su razlozi za krizu u Francuskoj. Povod su mere Fransoe Bajru, inače jednog vrlo cenjenog političara. To je političar sa najmanje negativnih ocena u javnosti, ali je stari veteran, centrista, nekonfliktna ličnost. Prema nama je bio vrlo koretan devedesetih. Vi imate u Francuskoj dve sistemske stranke. One se i dele na levicu i desnicu. Obe strane podržavaju poziciju Francuske u Evropskoj uniji i neko mesto u odnosu na NATO, koje je do 2009. godine bilo sa posebnim statusom van komandne unije - kaže Petrović i dodaje:

- Imate pored njih dve moćne nesistemske stranke: Radikalnu levicu sa Melanšonom, koja je anti globalistička i protiv NATO-a i Amerike i imate Nacionalno okupljanje na desnici sa Lepen. što je niži cenzus to je demokratija veća. Idealno bi bilo da nema cenzusa. U ovom slučaju, vi imate udruživanje po regionima koji rezultira da se decenijama sistemske stranke u drugom krugu udruže protiv nesistemskih. Pitanje je što se ne udruže sistemske? Ne mogu. Oni se razlikuju po migrantskom pitanju. Većina u Francuskoj ne podržava Mokrana, a prvo zbog odnosu prema Rusiji. Uveli su sankcije Rusiji i sami zbog toga trpe gubitke.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Levičari koriste šansu da uđu u manjinsku vladu

Obradović objašnjava povod nemira i ističe da je Francuska premašila pravila Evropske unije:

- Francuska spada u jednu od najsocijalodgovornijih država na svetu. Tamo vam je najteže da imate firmu sa radnicima, jer je to država blagostanja. Sa njom jedino mogu da se takmiče Nemačka i Skandinavske države, kada govorimo o odgovornosti države za svoje građane. Cela situacija je nastala oko fiskalnih stvari: vlada je manjinska, ona od glasanja do glasanja sklapa različite koalicije za skupštinsku većinu - kaže Obradović i dodaje:

- Nastao je ceo spor zbog te 44 milijarde seče troškova, zato što po pravilima Evropske unije, 3% BDP-a može biti deficit i ne može više od 60% BDP-a biti javni dug. Francuski javni dug je 110%, a deficit je oko 5,6% BDP-a. Levičari vide u ovome veliku šansu, da kapitališu i uđu manjinsku vladu opet i da se spreme za Francusku posle Makrona. To sve prepoznaju desničari, imate haos koji nastaje na ulicama i Makrona koji ne kaže da je to obojena revolucija. Partije sada vide mogućnost da nastupe zajedno i da izvedu pristalice kojima se priključuju vanparlamentarni ekstremisti.

Foto: Kurir Televizija

Rešenje francuske krize

Vujičić ističe da Francuzi moraju da primene zakon o digitalnim uslovima kako bi se ova kriza završila:

- Mi smo mala zemlja i naučili su nas da se plašimo. Na primer, u Francuskoj će biti pohapšeni svi koji preko društvenih mreža pozivaju na proteste, dok kod nas to neće biti. Oni imaju taj zakon o digitalnim uslugama. Oko 10.000 ljudi su procesuirali. U Britaniji ako napišete na "free Palestina" idete u zatvor - kaže Vujičić i dodaje:

- Čovek je uhapšen jer je napisao "volim slaninu" na protestima protiv džamije. Evropa doduše nema svoje mreže i zato im se to i događa jer ne mogu do kraja da kontrolišu tu infrastrukturu. To će sada da bude vliki problem. Francuska će morati da primeni zakon o digitalnim uslovima i da mobilišu sve koji od 20 časova pozivaju na blokade. Politički sistem u Francuskoj je propao.

FRANCUSKA POLITIČKA SENA PRED PUCANJEM! Stručnjaci o mogućem scenariju uličnih nemira: Makron je pod ozbiljnim pritiskom Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs