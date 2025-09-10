Slušaj vest

Čarli Kirk, saradnik Donalda Trampa, upucan je na jednom događaju u Juti.

Stepen Kirkovih povreda nije poznat, preneo je CNN.

Kako navodi NBC News, Kirk je jedini upucan.

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA", govorio je na prezentaciji 20 minuta kada su svedoci čuli pucnje ispaljene iz obližnje zgrade, rekao je portparol Univerziteta Juta Vali za NBC News.

Portparol je dodao da je, koliko je Univerzitetu poznato, Kirk pogođen posle čega ga je njegovo obezbeđenje odvelo, a dvorište je ispražnjeno.

Navodno, osumnjičeni je uhapšen.

