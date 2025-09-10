Slušaj vest

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA" i saradnik Donalda Trampa, upucan je danas na manifestaciji na Univerzitetu Juta dok je držao govor.

Obraćanje Kirka je trajalo oko 20 minuta kada ga je prekinuo hitac, navodno, iz obližnje zgrade.

Snimak ranjavanja Trampovog saradnika brzo se pojavio na društvenim mrežama i UZNEMIRUJUĆ JE!

Kada se začuo hitac, među brojnim posetiocima zavladala je panika, čuli su se cika i vriska.

Zasad nije poznat stepen povreda Čarlija Kirka.