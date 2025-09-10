Slušaj vest

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA" i saradnik Donalda Trampa, upucan je danas na manifestaciji na Univerzitetu Juta dok je držao govor.

Obraćanje Kirka je trajalo oko 20 minuta kada ga je prekinuo hitac, navodno, iz obližnje zgrade.

Snimak ranjavanja Trampovog saradnika brzo se pojavio na društvenim mrežama i UZNEMIRUJUĆ JE!

Kada se začuo hitac, među brojnim posetiocima zavladala je panika, čuli su se cika i vriska.

Zasad nije poznat stepen povreda Čarlija Kirka.

Kako su rekli na Univerzitetu Juta, lično obezbeđenje je odvelo Kirka posle ranjavanja.

Ne propustiteInfoBizDONALD TRAMP PONOVO POVEĆAVA CARINE: Sada zatražio samo jedno od Evropske unije - na udaru čak tri zemlje?!
Donald Tramp
Planeta"OVO JE ČIN RATA, NAUČIĆEMO RUSIJU GDE SU JOJ GRANICE" Trampov kongresmen hvali "brzi odgovor NATO na agresiju zločinca Putina", evo šta traži od Bele kuće!
Joe Wilson congress
PlanetaTRAMP SE OGRADIO OD NAPADA IZRAELA NA KATAR: To nije moja odluka već premijera Netanjahua
tramp netanjahu.jpg
PlanetaOGLASILA SE BELA KUĆA: Tramp se oseća loše što je Izrael napao Hamas u Kataru
shutterstock_2612536561(1).jpg