Planeta
POVREĐENO 30 LJUDI: Sudarili se tramvaj i autobus u Grčkoj (FOTO)
Slušaj vest
Najmanje 30 ljudi je povređeno kada se tramvaj sudario sa parkiranim gradskim autobusom danas u grčkoj luci Pirej.
Kako navodi Katimerini, tramvaj je udario u zadnji deo autobusa nakon što se zaustavio na stajalištu blizu fudbalskog stadiona Karaiskakis.
Smatra se da su sve povrede lakše.
"Prema početnim informacijama i izjavama vozača tramvaja, on se tokom putovanja osećao loše i zato se sudario sa autobusom. Sistem za kočenje voza u hitnim slučajevima aktiviran je pre sudara, što je ograničilo njegovu težinu", saopštila je Služba atinskog gradskog železničkog transporta.
Na licu mesta bile su i službe hitne pomoći.
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
Komentariši