Američki predsednik Donald Tramp reagovao je na vest o pucnjavi na Čarlija Kirka.

„Svi moramo da se molimo za Čarlija Kirka, koji je upucan“, napisao je na Truth Social. „Odličan momak, Bog ga blagoslovio!“

Dopisnik BBC-ja iz Bele kuće Bernd Debusman je napisao:

- Mlada službenica je uzdahnula i uzviknula „O, Bože, Čarli Kirk je upucan!“ dok sam stajao ispred kancelarije visokog zvaničnika Bele kuće. Ovo je izazvalo šok kod drugih zaposlenih u Beloj kući u blizini. Službenica je ustala od svog stola, i dalje gledajući u telefon, a zatim brzo napustila sobu - napisao je on.

Kirk, saradnik Donalda Trampa, upucan je na jednom događaju u Juti.

Stepen Kirkovih povreda nije poznat, preneo je CNN.

Kako navodi NBC News, Kirk je jedini upucan.

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA", govorio je na prezentaciji 20 minuta kada su svedoci čuli pucnje ispaljene iz obližnje zgrade, rekao je portparol Univerziteta Juta Vali za NBC News.

Portparol je dodao da je, koliko je Univerzitetu poznato, Kirk pogođen posle čega ga je njegovo obezbeđenje odvelo, a dvorište je ispražnjeno.