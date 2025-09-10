Slušaj vest

Čarli Kirk, koji je danas ranjen u Juti je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.

Čarli Kirk (Charlie Kirk) je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti.

Ima 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.

Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“

Čarli Kirk Foto: John Locher/AP

Kirk je vatreni pristalica predsednika Donalda Trampa.

Kirk se u politički život uključio veoma mlad, a već sa 18 godina osnovao je Turning Point USA sa ciljem da promoviše „slobodna tržišta i ograničenu vlast“ među studentima.

Tokom poslednje decenije, njegova organizacija je izrasla u moćnu platformu koja ima snažan uticaj na mlade konzervativce i često izaziva polemike na univerzitetima širom Amerike.

Poznat je i kao blizak saveznik predsednika Donalda Trampa, koga otvoreno podržava, kao i aktuelnog potpredsednika SAD-a Džej Di Vensa (JD Vance). Često je na udaru kritika zbog svojih stavova o imigraciji, kulturnim pitanjima i kritikama progresivne politike, dok ga pristalice vide kao hrabrog borca za slobodu govora i konzervativne vrednosti.

Osim rada u politici, Kirk vodi i „The Charlie Kirk Show“, popularan podcast i emisiju u kojoj komentariše američku unutrašnju i spoljnu politiku.

Autor je više knjiga, među kojima se ističe The MAGA Doctrine (2020), u kojoj iznosi političku filozofiju pokreta Donalda Trampa.

Neretko se suočava sa protestima i kontroverzama, posebno na univerzitetskim događajima, gde se organizuju debate između njegovih pristalica i protivnika. Upravo zbog toga njegovi nastupi često prate i pojačane bezbednosne mere.