Broj ljudi poginulih u izraelskim vazdušnim napadima na glavni grad Jemena Sanu i pokrajinu El-Džauf dostigao je 35, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Jemen.

Kako se navodi, ranjena je 131 osoba, a broj poginulih i povređenih verovatno nije konačan, prenosi Al Džazira.

Ove brojke su opisane kao preliminarne, uz upozorenje da bi broj žrtava mogao da poraste dok spasilačke ekipe nastavljaju da tragaju za žrtvama, navodi Al Džazira.

Ministarstvo je saopštilo da su napadi pogodili civilna i stambena područja, uključujući kuće u naselju El-Tahrir u Sani, medicinsku ustanovu na jugozapadu grada i vladin kompleks u El-Hazmu, glavnom gradu pokrajine El-Džauf.

Kako se navodi, timovi civilne zaštite rade na gašenju požara izazvanih bombardovanjem i izvlačenju preživelih iz ruševina.

Ranije danas, kako su javili jemenski mediji, serija eksplozija potresla je jemensku prestonicu Sanu nakon izraelskog vazdušnog napada, a među objektima koji su bili meta napada je i Ministarstvo odbrane Huta.

Kako prenosi Tajms of Izrael, Huti u Jemenu su saopštili da je protivvazdušna odbrana morala da reaguje zbog "izraelskih aviona koji su pokrenuli agresiju" na tu zemlju.

Kurir.rs/Agencije

