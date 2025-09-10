Slušaj vest

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada su studenti pobegli sa mesta pucnjave, u trenutku kada je Čarli Kirk ranjen dok je držao govor u kampusu u Juti.

Jedan video prikazuje studente kako se okupljaju oko belog šatora, dok neki studenti posmatraju događaj sa obližnjih uzvišenja.

Čarli Kirk se vidi kako sedi sam ispod šatora, a nekoliko drugih stoji u blizini.

Glasan prasak

Dok Kirk govori, čuje se glasan prasak.

Video se pomera. „O, Bože!“, čuje se jedna osoba kako kaže.

„Beži! Trči, trči, trči!“, viče druga dok se prisutni u publici razbežavaju.

Ljudi bežali u panici

Bivši američki kongresmen koji je bio na događaju sa ćerkom rekao je za Foks njuz šta se dogodilo kada je Kirk upucan.

- Svi su se savili ka podu i razbežali se - kaže bivši američki predstavnik Džejson Čafec.

- Metak je išao pravo na njega - kaže Čafec, dodajući da je razgovarao sa Kirkom neposredno pre početka događaja.

Kampuska policija je upravo objavila ažuriranje na X o pucnjavi, potvrđujući da je Kirk upucan i da je osumnjičeni u pritvoru.

„Danas oko 12:10 ispaljen je hitac na gostujućeg govornika, Čarlija Kirka. Njegovo obezbeđenje ga je pogodilo i odvelo sa mesta događaja. Kampuska policija istražuje, a osumnjičeni je u pritvoru“, navodi se u objavi.