Ruski tajkun i bivši vlasnik engleskog premijerligaša Čelsija Roman Abramovič izgubio je pravni spor, koji je vodio protiv Evropske unije zbog uvođenja sankcija.

Evropska unija ga je sankcionisala nakon što je Rusija pokrenula rat protiv Ukrajine, tvrdeći da su mu bliske veze sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pomogle da izgradi svoje ogromno bogatstvo.

Abramovič je zatražio od Opšteg suda EU, koji je deo Suda pravde EU, da ukine sva ograničenja, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u Evropu, tvrdeći, između ostalog, da su mere bile nepravedne i da je EU pogrešila kada je rekla da ima veze sa Putinom, a tražio je i nadoknadu zbog štete koja je nanesena njegovoj reputaciji.

Opšti sud je odbacio Abramovičevu tužbu, nazvavši sankcije "neophodnim i prikladnim“, prenosi Politiko.

Vrhovni sud EU je, takođe, primetio njegovu značajnu akcionarsku ulogu u Evrazu, grupi za rudarstvo čelika, koja ruskoj vladi obezbeđuje značajne prihode.

Ubrzo nakon početka rata u Ukrajini Abramovič je prodao Čelsi, po tada najvišoj ceni ikada plaćenoj za jedan fudbalski tim, ali je britanska vlada saopštila da namerava da zapleni dve i po milijarde, za koliko je prodat londonski premijerligaš, i da ta sredstva da Ukrajini.