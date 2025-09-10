Slušaj vest

Pošto je Poljska potvrdila da je 19 ruskih dronova ušlo u njen vazdušni prostor tokom noći, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se svetskim liderima pozivom na konkretnu akciju.

„Nažalost, Rusija do sada nije dobila oštru reakciju svetskih lidera na ono što rade – reakciju u akciji“, rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju na Telegramu. „Ima više nego dovoljno izjava, ali i dalje nedostaje akcija“, naglasio je ukrajinski predsednik.

Njegove reči su usledile nakon što su Francuska, Italija, Nemačka, SAD i Velika Britanija osudile „neodgovorni“ incident Rusije.

Rusija testira NATO

Zelenski je rekao da Moskva „testira granice mogućeg“ i „proverava reakciju NATO-a“. Dodao je da ukrajinska vojska prati kretanje ruskih dronova od 1 sat ujutru po lokalnom vremenu i da su i ukrajinska i beloruska teritorija korišćene za ulazak u Poljsku.

Moskva nije direktno negirala da su dronovi ušli u poljski vazdušni prostor, ali je tvrdila da nije imala ciljeve u zemlji.

Zelenski je uveren da ovo nije greška: „Ruska aktivnost je proračunata“.