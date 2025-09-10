„FBI je pokušao da predsednika stavi u zatvor“

Bivši vršilac dužnosti direktora FBI-ja Brajan Driskol i još dva bivša visoka zvaničnika FBI-ja koji su otpušteni prošlog meseca tužili su danas Trampovu administraciju, tvrdeći da su otpušteni zbog „kampanje odmazde“ protiv zvaničnika koji su smatrani nelojalnim.

U tužbi se navodi da je direktor FBI-ja Kaš Patel rekao da mu je naređeno da otpusti sve koji su radili na krivičnoj istrazi protiv predsednika Donalda Trampa i da mu posao zavisi od toga.

„FBI je pokušao da predsednika stavi u zatvor i on to nije zaboravio“, rekao je Patel Driskolu, navodi se u tužbi.

Stiv Džensen, bivši pomoćnik direktora kancelarije FBI-ja u Vašingtonu, i Spenser Evans, bivši šef kancelarije u Los Anđelesu, takođe su tužili vladu. FBI nije odgovorio na zahtev za komentar.

„Pitali su me da li sam glasao za demokrate“

Driskol je proglašen herojem od strane nekih u FBI-ju zbog pokušaja da ih zaštiti od Ministarstva pravde zbog njihove uloge u neuspeloj istrazi demonstranata koji su upali u Kapitol 6. januara 2021. godine kako bi poništili Trampov izborni poraz.

Driskol tvrdi da je na proveri prošlosti uoči Trampove inauguracije u januaru 2025. godine pitan kada je počeo da podržava predsednika Trampa i da li je glasao za demokratske kandidate na poslednjih pet izbora. Nije želeo da odgovori na to.

Kasnije te večeri, Emil Bove, Trampov bivši advokat, rekao mu je da nije prošao intervju i da je Pol Ingrasija, zvaničnik Bele kuće koji ga je intervjuisao, procenio da nije dovoljno lojalan Trampovoj političkoj ideologiji.