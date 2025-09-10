Slušaj vest

Ranjeni saradnik Donalda Trampa Čarli Kirk podlegao je ranama, preneli su američki mediji.

Čarli Kirk, saradnik Donalda Trampa, upucan je na jednom događaju u Juti.

Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA", govorio je na prezentaciji 20 minuta kada su svedoci čuli pucnje ispaljene iz obližnje zgrade, rekao je portparol Univerziteta Juta Vali za NBC News.

Portparol je dodao da je, koliko je Univerzitetu poznato, Kirk pogođen posle čega ga je njegovo obezbeđenje odvelo, a dvorište je ispražnjeno.

Donald Tramp je upravo objavio smrt Čarlija Kirka na svojoj društvenoj mreži.

Tramp je napisao:

- Veliki, pa čak i legendarni, Čarli Kirk je mrtav.

Niko nije bolje razumeo niti imao srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama od Čarlija. Bio je voljen i divljen od strane svih, posebno mene, a sada više nije sa nama. Melanija i ja smo uz njegovu prelepu suprugu Eriku i porodicu. Čarli, volimo te!

Osumnjičeni još nije u pritvoru

Osumnjičeni za pucnjavu na političkog aktivistu Čarlija Kirka još uvek nije u pritvoru, saopštio je portparol Univerziteta Juta Veli, iako je škola ranije objavila da policija ima osumnjičenog u pritvoru.

Foto: Phelan M. Ebenhack/FR121174 AP

"Možemo da potvrdimo da je gospodin Kirk upucan, ali ne znamo u kakvom je stanju. Osumnjičeni nije u pritvoru. Policija i dalje istražuje. Kampus je zatvoren do kraja dana", naveo je u saopštenju portparol Skot Troter, prenosi Deseret News.

Ranije je univerzitet saopštila da je osumnjičeni u pritvoru.