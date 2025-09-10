Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je danas Katar da protera lidere palestinske militantne grupe Hamas, ili da ih izvede pred lice pravde.

"Ili ih proterajte ili ih izvedite pred lice pravde. Jer ako vi to ne učinite, mi ćemo", rekao je Netanjahu u video obraćanju, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je uporedio jučerašnji izraelski napad na lidere Hamasa u Dohi sa američkim operacijama nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, čija se godišnjica obeležava sutra.

"I mi imamo 11. septembar. Sećamo se 7. oktobra. Tog dana, islamistički teroristi su počinili najgore divljaštvo nad jevrejskim narodom od Holokausta. Šta je Amerika uradila nakon 11. septembra? Obećala je da će pronalaziti teroriste koji su počinili ovaj gnusni zločin, gde god da se nalaze. Takođe je usvojila rezoluciju u Savetu bezbednosti UN, dve nedelje kasnije, u kojoj se navodi da vlade ne mogu dati utočište teroristima", kazao je Netanjahu.

On je rekao da je Izrael sledio taj pristup, i optužio je Katar da pruža utočište militantima, da finansira Hamas i daje njegovim liderima vile.

"Dakle, uradili smo upravo ono što je Amerika uradila kada je krenula na teroriste Al Kaide u Avganistanu i nakon što su oni otišli ​​i ubili Osamu bin Ladena u Pakistanu", rekao je Netanjahu.

Dodao je da da bi iste zemlje koje su aplaudirale Sjedinjenim Američkim Državama zbog ubistva Bin Ladena, trebalo da se stide zbog osude Izraela.