Predsednik SAD Donald Tramp naredio je da sve američke zastave širom zemlje budu spuštene na pola koplja u čast ubijenog političkog aktiviste Čarlija Kirka.

"U čast Čarliju Kirku, istinskom velikom američkom patrioti, naređujem da sve američke zastave u Sjedinjenim Državama budu spuštene na pola koplja do nedelje uveče u 18 časova“, objavio je Tramp na platformi "Truth Social"

Kurir.rs/Agencije

