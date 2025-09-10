U čast Čarliju Kirku, istinskom velikom američkom patrioti, naređujem da sve američke zastave u Sjedinjenim Državama budu spuštene na pola koplja do nedelje uveče u 18 časova, objavio je Tramp
Odluka predsednika SAD
TRAMP NAREDIO: Zastave u Americi na pola koplja zbog ubistva Čarlija Kirka
Predsednik SAD Donald Tramp naredio je da sve američke zastave širom zemlje budu spuštene na pola koplja u čast ubijenog političkog aktiviste Čarlija Kirka.
"U čast Čarliju Kirku, istinskom velikom američkom patrioti, naređujem da sve američke zastave u Sjedinjenim Državama budu spuštene na pola koplja do nedelje uveče u 18 časova“, objavio je Tramp na platformi "Truth Social"
Kurir.rs/Agencije
