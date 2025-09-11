Slušaj vest

Neviđeni ruski napad dronom na Poljsku je i test i upozorenje, a način na koji će Evropa i NATO reagovati na njega mogao bi biti ključan za bezbednost na evropskom kontinentu, piše Dominik Vaghorn, urednik međunarodnih odnosa televizijske mreže Skaj njuz, na početku svoje analize.

Rusi, ističe on, vešti su majstori onoga što se naziva „sečenje salame“, taktike u kojoj se sprovodi niz manjih akcija kako bi se postigao veći efekat koji bi inače bio mnogo provokativniji.

Kremlj zapravo testira Zapad postepenom, ali stalnom eskalacijom – zgrade Britanskog saveta i Evropske unije pogođene su u nedavnom vazdušnom napadu na Kijev, a GPS na avionu visokog zvaničnika EU je bio ometan, prema Vaghornu (očigledno misleći na avion šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, za koji je nedavno objavljeno da joj je GPS ometan u letu).

Svaka pojedinačna provokacija sama po sebi ne izaziva ništa više od retorike na Zapadu, ali se prelaze nove granice i Rusija postaje sve hrabrija.

Taktika sečenja salame

Putin, ističe autor, je veoma dobar u toj igri. Majstorski je koristio taktiku „sečenja salame“ 2014. godine tokom svoje „male zelene“ invazije na Krim, tj. niza dvosmislenih vojnih i diplomatskih taktika za preuzimanje kontrole. A zbunjeno odlaganje odlučnog odgovora Zapada zapečatilo je sudbinu Krima u to vreme. Sada, svojim napadom dronom na Poljsku, Putin je posegnuo za mnogo većim komadom salame, slikovito tumači Vaghorn. Napad se smatra jasnim testom spremnosti NATO-a da sprovede svoje obaveze prema Članu 5. Rusija, veruju saveznici, namerno je napala državu članicu NATO-a.

Odgovor na pitanje da li će NATO pokrenuti mehanizam „svi za jednog, jedan za sve“ u odbrani Poljske i napasti Rusiju je, kako je objavljeno, da to nije baš verovatno. Međutim, nedostatak odgovora, upozorava urednik Skaj njuza, projektuje slabost, a Putin će videti rezultate svog testa i u skladu sa tim planirati sledeći.

Sada možemo očekivati mnogo izjava i razgovora o sankcijama, ali treba imati na umu da one nisu sprečile potpunu rusku invaziju na Ukrajinu, niti su uspele da ubede Kremlj da je zaustavi i povuče. Jedine sankcije koje bi mogle biti ozbiljno bolne i efikasne su one koje američki predsednik odbija da odobri, a koje se odnose na rusku trgovinu naftom.

Ali pored testa, napad dronom na Poljsku je i upozorenje, a to je zato što postavlja pitanje - ruski lider pita Zapad da li zaista želi da se više uključi u ovaj sukob sopstvenim snagama, dok Evropljani razmatraju slanje trupa u Ukrajinu nakon bilo kakvog mogućeg prekida vatre.

Šta još Evropa može da uradi?

Pitanje je, ako je ovaj napad nešto nezgodno i komplikovano i teško za odgovor sada, šta će se desiti ako Rusija koristi hibridnu taktiku u slučaju slanja evropskih trupa na teren. Uvek kontroverzne, dvosmislene metode u kojima Rusi blistaju, mogle bi u velikoj meri da zakomplikuju život NATO saveza ako se uključi u rat u Ukrajini slanjem trupa na teren.

Rusko upozorenje NATO-u: Razmislite dvaput pre nego što pošaljete trupe tamo, kaže autor i ističe da bi Evropa mogla da učini više - mogla bi da prestane da kupuje rusku energiju, koju i dalje uvozi po neverovatnoj vrednosti, više od 20 milijardi evra godišnje prema poslednjim procenama.

Takođe bi mogla da iskoristi svoju ogromnu ekonomsku moć - 20 puta jaču od ruske, a to je bilo pre ruske invazije - da finansira više ukrajinske odbrane.

Ali, zaključuje Dominik Vaghorn, sve dok Evropa nastavlja da ne radi ni jedno ni drugo, možemo očekivati još bolnih komada salame koje ćemo progutati.