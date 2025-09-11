Slušaj vest

Glavni obaveštajni direktorat (HUR) Ministarstva odbrane Ukrajine objavio je da su specijalne snage pod njegovom komandom ruski višenamenski ratni brod s oznakom MPSV07 iz sastava Crnomorske flote.

- Rusi su naručili ovaj brod 2015. godine. Njegova cena je oko 60 miliona dolara. Agresor ima ukupno četiri takva broda. Brod projekta MPSV07 opremljen je ronilačkim kompleksima, podvodnim vozilima na daljinsko upravljanje, sonarom za bočno skeniranje i opremom za elektronsko ratovanje. Može se koristiti za istraživanja morskog dna - navodi se u saopštenju HUR objavljenom na Telegramu.

U vreme napada, brod je vršio elektronsko izviđanje i patrolirao prilazima Novorosijskom zalivu, gde se nalaze ostaci Crnomorske flotepovučene na jug Rusije nakon što je Ukrajina uništila većinu plovila kod Krima.

Ukrajinski dron pogodio brod ruske Crnomorske flote kod Novorosijska Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X

HUR je objavio da je ruski brod pogođen dronom ukrajinske proizvodnje u oblasti kontrolnog mosta, gde se nalazi navigaciona i komunikaciona oprema.

- Udar je uništio opremu za elektronsko ratovanje neprijateljskog broda i brod stavio van upotrebe uz obavezu skupih popravki - zaključuje se u saopštenju HUR.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaPAKLENA NOĆ U UKRAJINI, UDARI RAKETA I DRONOVA ŠIROM ZEMLJE! Zelenski objavio podatke o žrtvama, za UPAD U POLJSKU kaže da je izuzetno opasan presedan za Evropu
Volodimir Zelenski.jpg
Planeta"OVO JE ČIN RATA, NAUČIĆEMO RUSIJU GDE SU JOJ GRANICE" Trampov kongresmen hvali "brzi odgovor NATO na agresiju zločinca Putina", evo šta traži od Bele kuće!
Joe Wilson congress
PlanetaRUSIJA ULETELA U POLJSKI VAZDUŠNI PROSTOR, NATO AVIONI SRUŠILI DRONOVE: Evropa se usijala, NATO reagovao - aktiviran član 4 ugovora Alijanse (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg
PlanetaPUTIN SE VRATIO U SOČI, UKRAJINCI EKSPRESNO UDARILI! Napad sa neba, ima mrtvih, avion ruskog predsednika u pripravnosti čeka na aerodromu (FOTO, VIDEO)
putin.jpg
PlanetaDOŠLI PO PENZIJE, RUSI IM POSLALI BOMBE, MASAKR U UKRAJINI! Zelenski objavio UZNEMIRUJUĆI SNIMAK iz sela u Donbasu "Više od 20 ubijenih, ne postoje reči..."
132132132.png