Glavni obaveštajni direktorat (HUR) Ministarstva odbrane Ukrajine objavio je da su specijalne snage pod njegovom komandom ruski višenamenski ratni brod s oznakom MPSV07 iz sastava Crnomorske flote.

- Rusi su naručili ovaj brod 2015. godine. Njegova cena je oko 60 miliona dolara. Agresor ima ukupno četiri takva broda. Brod projekta MPSV07 opremljen je ronilačkim kompleksima, podvodnim vozilima na daljinsko upravljanje, sonarom za bočno skeniranje i opremom za elektronsko ratovanje. Može se koristiti za istraživanja morskog dna - navodi se u saopštenju HUR objavljenom na Telegramu.

Ukrajinski dron pogodio brod ruske Crnomorske flote kod Novorosijska

HUR je objavio da je ruski brod pogođen dronom ukrajinske proizvodnje u oblasti kontrolnog mosta, gde se nalazi navigaciona i komunikaciona oprema.

- Udar je uništio opremu za elektronsko ratovanje neprijateljskog broda i brod stavio van upotrebe uz obavezu skupih popravki - zaključuje se u saopštenju HUR.